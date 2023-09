Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Khát vọng của người trẻ Việt Nam

Trước thềm hội nghị, các đại biểu thanh niên tiêu biểu đã bày tỏ những mong muốn và trách nhiệm của mình trong sự phát triển đất nước và đóng góp cho các quốc gia trong Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

X ÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG CHO NÔNG SẢN V IỆT

Anh Đặng Dương Minh Hoàng (35 tuổi) tốt nghiệp thạc sĩ điều khiển tự động tại Pháp. Hiện anh là Giám đốc nông trại Thiên nông (Bình Phước), Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc.

Anh Đặng Dương Minh Hoàng NVCC

Anh từng đạt rất nhiều giải thưởng như: "Nông dân VN xuất sắc 2022" của T.Ư Hội Nông dân VN; "Chọn nước Pháp, chọn thành công" năm 2022 của Tổng lãnh sự quán Pháp nhằm tôn vinh cựu du học sinh VN trở về từ Pháp và thành công trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững; "Nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực" cho các nước tiểu vùng sông Mê Kông do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức năm 2022. Anh cũng là "Gương mặt trẻ VN triển vọng 2022" do T.Ư Đoàn trao tặng.

Là đại diện trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tham gia hội nghị, anh Hoàng cho biết rất vinh dự và may mắn, vì qua đó có thể lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp về đất nước và con người VN. "Thông qua các buổi thảo luận chuyên đề, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng thị trường cho nông sản Việt; kết nối, nhận chuyển giao khoa học công nghệ từ các nước tiên tiến, vận dụng cho phù hợp với mô hình của VN. Từ đó, hình thành một mạng lưới tiêu thụ nông sản Việt, ẩm thực Việt ở nước ngoài, cũng như thương mại hóa những câu chuyện hay về nông sản Việt", anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo" của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã thể hiện tầm nhìn của IPU và Quốc hội VN trong việc đưa ra những định hướng đúng đắn nhằm phát triển bền vững.

Với vai trò Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, anh Hoàng mong muốn có thể quy tụ các bạn trẻ tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông sản ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia (thông qua các nghị sĩ trẻ của IPU) cùng giúp nông dân tạo các liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản của các quốc gia thành viên IPU.

"Sau hội nghị, tôi kỳ vọng các quốc gia tham gia IPU cần có chính sách hỗ trợ nông dân, đặc biệt là nông dân trẻ áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp, nhất là áp dụng chung một nền tảng nhật ký điện tử giữa các quốc gia. Về vĩ mô, việc phổ cập sử dụng nhật ký điện tử đối với nông dân giúp các quốc gia hệ thống hóa số liệu, chủ động kết nối cung - cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới; xây dựng chuỗi kết nối giữa các nông dân với kênh thu mua cuối cùng, giảm bớt khâu trung gian, chắc chắn sẽ mang lại tính ổn định cho các sản phẩm của các quốc gia", anh Hoàng kỳ vọng.

Anh Vũ Gia Luyện

Đ Ể THẾ HỆ TRẺ PHÁT HUY HẾT NĂNG LỰC

Anh Vũ Gia Luyện (36 tuổi) là nhà sáng lập Công ty CP Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế (ITS). Anh đã đạt nhiều giải thưởng danh giá như: "Top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc" 2021; "Sao Khuê" 2021; "Thành phố thông minh" 2021; "Sản phẩm chuyển đổi số xuất sắc - Digital Award" 2019, 2021; "Gương mặt trẻ VN tiêu biểu" 2021.

Là đại diện trong lĩnh vực chuyển đổi số tham gia hội nghị, anh Luyện cho biết đây là một sự tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn. "Tôi hy vọng sẽ mang đến hội nghị những ý kiến đóng góp có giá trị cao về mục tiêu chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, từ đó mang lại thành công cho mục tiêu phát triển bền vững", anh Luyện nói.

Theo anh Luyện, chủ đề hội nghị đã thể hiện đúng tầm quan trọng của giới trẻ với thế giới chúng ta. "Trong những năm qua, các khái niệm như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hay mục tiêu phát triển bền vững đều đã được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông và cũng thực sự đi vào cuộc sống. Chúng ta cần minh định rằng tương lai của thế giới phải là sự phát triển bền vững, bền vững để bảo vệ môi trường sống và bền vững để bảo vệ các thế hệ tương lai. Để thực hiện những mục tiêu toàn cầu do LHQ kêu gọi, công cuộc chuyển đổi số nói riêng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung cần phải được thực hiện một cách triệt để, sâu sắc ở mọi lĩnh vực", anh Luyện chia sẻ.

Là một đại biểu của thanh niên VN, anh Luyện mong muốn mang tới hội nghị lần này thông điệp về khát vọng của thế hệ trẻ nước ta với công cuộc chuyển đổi số, cũng như mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. "Thế hệ trẻ VN là những con người rất đam mê và sáng tạo. Họ đã là một thành phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số và sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong sự phát triển bền vững của thế giới. Tôi kỳ vọng hội nghị sẽ tập hợp được những ý kiến, tâm tư của thế hệ trẻ đối với mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từ đó, đánh giá đúng tầm quan trọng của thế hệ trẻ và định hướng cho thế hệ trẻ có thể phát huy hết năng lực, đóng góp vào sự thành công của mục tiêu toàn cầu", anh Luyện bày tỏ.