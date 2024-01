Hội Nhà văn TP.HCM trao giải thưởng văn học năm 2023

Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết: "Trong năm qua, Hội Nhà văn TP.HCM đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động vừa mang ý nghĩa thúc đẩy sự sáng tạo vừa khơi dậy trách nhiệm, tình yêu của người cầm bút đối với cội nguồn dân tộc, đối với những đồng nghiệp có nhiều đóng góp cho văn học, cho cuộc đời, quan tâm tạo điều kiện khơi gợi ngọn lửa sáng tạo nơi các tác giả trẻ nhằm lấp dần vào khoảng trống mà nhiều nhà văn tên tuổi đã ra đi để lại".

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu tại lễ tổng kết QUỲNH TRÂN

Hai nhà văn Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trầm Hương (trái) và Bùi Anh Tấn (phải) trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải của Hội HỒ HUY SƠN

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM: "Nổi bật và hiệu quả, tạo nên sự lan tỏa, từng bước khẳng định vị thế của một hội nghề nghiệp có vị trí quan trọng trong các loại hình nghệ thuật, Hội Nhà văn TP.HCM đã kết nối, phối hợp với nhiều đơn vị nghề nghiệp để cùng phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn chương, nhằm tôn vinh và tri ân những nhà văn, nhà thơ có những đóng góp xuất sắc cho văn học và nối kết với cá nhân, đơn vị ban ngành, địa phương thành phố trong hoạt động sáng tạo của mình".

Hiện trang web của Hội đã thực hiện được gần 200 chân dung tác giả tác phẩm, đây là kỷ yếu điện tử (và không giới hạn chỉ là Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) mà Ban biên tập vẫn đang tiếp tục thực hiện. Bện cạnh đó, thực hiện hai chương trình phối hợp của Hội Nhà văn TP.HCM và Đài TNND TP.HCM nhiều năm qua, tạo dấu ấn và lan tỏa khá sâu rộng trong công chúng. Đó là:

Chương trình Cửa sổ văn học phát định kỳ mỗi tuần trên FM99.9Mhz. Một năm 52 số. Giới thiệu những cây bút văn xuôi, ghi nhận, phản ánh, thông tin tất cả những hoạt động của Hội Nhà văn như các cuộc thi, giới thiệu sách, tọa đàm, trại sáng tác...

Và chương trình Thi ca điểm hẹn phát cách tuần - một năm 26 số. Giới thiệu các nhà thơ, bình thơ trên sóng. Đặc biệt kênh youtube của Thi ca điểm hẹn có lượng theo dõi rất lớn. Hội Nhà văn cùng Tạp chí Văn nghệ TP.HCM phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lần thứ hai cuộc thi Hướng nghiệp văn chương mang tên Giải thưởng văn học trẻ đã tìm được những cây bút trẻ giàu nội lực sáng tạo; và đang phối hợp với Trường đại học Cửu Long tổ chức cuộc thi Văn chương phương Nam cho sinh viên học sinh toàn quốc.

Các tân hội viên Hội Nhà văn TP.HCM Q.TRÂN

Hội Nhà văn TP.HCM còn phối hợp Hội Nông dân TP tổ chức thành công cuộc thi viết về Tam Nông. Gần 30 nhà văn sau khi tham gia chuyến thực tế ở Cần Giờ, Thủ Đức, Củ Chi đã có hàng chục tác phẩm dự thi, trong đó nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh đoạt giải nhất; nhà văn Hoài Hương giải nhì; nhà thơ Xuân Trường, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc (giải ba) cuộc thi.

Hội Nhà văn TP.HCM cũng đang nỗ lực tổ chức bản thảo và in ấn 4 quyển sách văn học được chương trình mục tiêu của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam hỗ trợ về kinh phí, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, gồm tập truyện ký Âm thanh và ký ức, tập truyện ngắn Ngôi nhà rường bản Trăng, tập lý luận phê bình Đổi mới và tiếp nhận, tập thơ Thành phố này tôi đến tôi yêu và tác phẩm ở 4 thể loại: thơ, truyện ngắn, ký và lý luận phê bình của 400 tác giả. In và phát hành tuyển tập văn thơ Cần Giờ - ngày nắng đẹp với sự tham gia của 25 nhà văn, nhà thơ hội viên. Đây là tác phẩm có được sau chuyến thực tế sáng tác về Cần Giờ, vùng đất thiêng, lá phổi xanh của thành phố.

Hai hội viên của Hội Nhà văn TP.HCM đã đoạt giải C giải thưởng Sáng tạo là nhà văn Trình Quang Phú với tác phẩm Ký sự xứ người và nhà văn Lại Văn Long với bộ sách Hồ sơ lửa gồm 6 quyển.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và nhà văn Nguyễn Thế Kỷ trao giải Cống hiến cho đại diện hai gia đình nhà thơ Đỗ Nam Cao và Hải Như

Nhà văn Trịnh Bích Ngân (trái) và bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM trao giải thưởng Văn xuôi năm 2023 cho nhà văn Hoàng Lại Giang HỒ HUY SƠN

Các hội viên Hội Nhà văn TP.HCM còn đoạt nhiều giải thưởng trong năm qua như: nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đoạt giải thưởng Sách hay với tiểu thuyết Linh ứng. Nhà văn Trình Quang Phú (giải A), nhà văn Trầm Hương, Võ Thu Hương (giải C) giải thưởng sáng tác, quảng bá VHNT Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức. Tập truyện ký Chữ tình còn lại của nhà văn Trình Quang Phú đoạt giải A, giải thưởng VHNT Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo TP.HCM tổ chức; nhà văn Tống Phước Bảo giải nhì truyện ngắn do Báo Lao Động tổ chức; nhiều tác giả đoạt nhiều giải thưởng văn chương do nhiều tờ báo và tạp chí tổ chức; nhiều nhà văn đoạt giải thưởng báo chí: Nhà thơ Bùi Phan Thảo, Lại Văn Long, Phương Huyền…

Dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn TP.HCM cũng trao quyết định kết nạp và thẻ cho các hội viên mới.