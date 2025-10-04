'Hội sách khơi dậy đam mê đọc trong cộng đồng'

Tối 3.10, tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm), Hội sách Hà Nội 2025 với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình" chính thức được khai mạc. Hội sách diễn ra trong 4 ngày, từ 2 - 5.10.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ 10 ẢNH: DUY KHÁNH

Hội sách Hà Nội lần thứ 10 do UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, Sở VH-TT Hà Nội thực hiện, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), Quốc khánh 2.9 và 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025).

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại lễ hội ẢNH: DUY KHÁNH

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định vai trò của sách và văn hóa đọc vẫn giữ vị trí quan trọng, luôn là nguồn tri thức vô giá, là phương tiện và là một công cụ để sáng tạo nhận thức thế giới.

Phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là văn hóa đọc đồng hành cùng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chính là nhiệm vụ, hành động thiết thực nhằm xây dựng thủ đô Hà Nội "văn hiến - văn minh - hiện đại".

"Đây là một hành động thiết thực, góp phần khơi dậy niềm đam mê, thói quen đọc sách trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy tinh thần tự học, học tập suốt đời - một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của xã hội", ông Dũng khẳng định.

Với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội - Khát vọng vươn mình", hội sách năm nay gồm các gian trưng bày, giới thiệu sách, xuất bản phẩm trong và ngoài nước có nội dung hấp dẫn của các đơn vị xuất bản, phát hành.

Điểm nhấn của Hội sách Hà Nội 2025 là mang đến độc giả và du khách trải nghiệm mới với những ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và công nghiệp văn hóa. Có thể kể đến là "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến", "Tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám phiên bản điện tử"; tương tác hỏi đáp với "Cụ rùa AI"; trải nghiệm thực tế ảo VR360; tương tác ứng dụng GIS để tra cứu thông tin về 34 tỉnh, thành phố mới nhất, xem bản đồ số; thư viện lưu động…

Tại đây còn có nhiều không gian check-in sáng tạo, được thiết kế ấn tượng, mang đậm dấu ấn Hà Nội xưa và nay, là điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách.