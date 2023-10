'Hội Sinh viên phải là người bạn gần gũi, là cầu nối của mọi sinh viên'

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An, cùng 200 đại biểu là sinh viên tham dự đại hội.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An K.H

Với hơn 28.000 hội viên đang sinh hoạt, rèn luyện tại 9 trường đại học, cao đẳng, 5 năm qua, Hội Sinh viên Nghệ An đã tổ chức tốt phong trào "Sinh viên 5 tốt", trở thành một điểm sáng, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên.

Nhiều tấm gương "Sinh viên 5 tốt", sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sinh viên sống đẹp đã được tuyên dương; đã có những sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng, góp phần xây dựng, hình thành một lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại đại hội K.H

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá cao thành quả công tác Hội và phong trào sinh viên của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ông Vinh đề nghị Hội Sinh viên phải liên tục đổi mới, tiên phong, xung kích trong công tác chuyển đổi số, hướng đến phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Nghệ An đang có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực lao động có kỹ thuật, chất lượng cao, vì vậy, Hội Sinh viên cần đặc biệt quan tâm đồng hành, hỗ trợ sinh viên nâng cao trình độ học vấn, học nghề, kỹ năng nghề, kỹ năng lao động, tác phong công nghiệp để sẵn sàng phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An luôn nằm trong nhóm các cơ sở Hội dẫn đầu thi đua trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiều năm học liên tiếp.



Anh Trần Linh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 K.H

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên Nghệ An cần tối ưu hoá vai trò chủ thể của sinh viên trong hoạt động Hội, lan tỏa mạnh mẽ phong trào "Sinh viên 5 tốt" đến tất cả các sinh viên. Ngoài ra, Hội cần chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phong trào sinh viên; xây dựng và phát huy vai trò của dữ liệu số trong việc thiết kế, triển khai hoạt động của tổ chức Hội.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Hội Sinh viên phải thực sự là người bạn gần gũi, thiết thân của sinh viên toàn tỉnh và phải trở thành cầu nối quan trọng giữa sinh viên với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, để hội viên, sinh viên được quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt trong đời sống, trong học tập và rèn luyện.

Dịp này, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa 4 gồm 27 người, Ban Thư ký Hội gồm 9 người. Anh Trần Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa 3 tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An khóa 4.