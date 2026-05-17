Hội thảo cập nhật xu hướng điều trị vết thương và tạo hình thẩm mỹ hiện đại

Ngày 15.5.2026, bộ môn Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xu hướng mới trong điều trị vết thương mạn tính & tạo hình thẩm mỹ" tại hội trường Răng Hàm Mặt - Dược, Trường đại học Y Dược Cần Thơ.

Diễn ra trong không khí học thuật chuyên sâu nhưng vẫn cởi mở và giàu tính kết nối, hội thảo trở thành nơi gặp gỡ của các bác sĩ, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, cùng chia sẻ các xu hướng điều trị mới, cập nhật công nghệ hiện đại và mở rộng góc nhìn về quản lý vết thương trong kỷ nguyên y học cá thể hóa.

Trong bối cảnh nhu cầu điều trị tối ưu thẩm mỹ ngày càng được quan tâm, quản lý vết thương hiện đại không còn dừng lại ở mục tiêu phục hồi tổn thương đơn thuần, mà hướng đến hành trình điều trị toàn diện - nơi hiệu quả lành thương, hạn chế biến chứng và tối ưu sẹo hậu phẫu được xem là những yếu tố song hành.

Từ tinh thần đó, chuỗi báo cáo khoa học tại hội thảo mang đến nhiều cập nhật giá trị về công nghệ điều trị mới, ứng dụng AI trong y khoa, kỹ thuật xử trí tổn thương chuyên sâu và các giải pháp quản lý sẹo hiện đại.

Mở đầu chương trình, PGS-TS Phạm Trịnh Quốc Khanh mang đến bài báo cáo "Xu hướng mới trong điều trị vết thương mạn tính và tạo hình thẩm mỹ". Nội dung tập trung vào sự thay đổi trong tư duy điều trị hiện nay - từ can thiệp đơn lẻ sang chiến lược điều trị tích hợp, nơi bác sĩ không chỉ kiểm soát tổn thương mà còn chú trọng khả năng phục hồi mô, chất lượng lành thương và tính thẩm mỹ lâu dài cho bệnh nhân.

PGS-TS Phạm Trịnh Quốc Khanh chia sẻ về xu hướng điều trị hiện đại trong quản lý vết thương và tạo hình thẩm mỹ

Tiếp nối chương trình, BS.CKII Nguyễn Thanh Chơn mang đến góc nhìn mới mẻ với chuyên đề "Kỷ nguyên AI trong quản lý vết thương mạn tính: Từ chẩn đoán hình ảnh đến điều trị cá thể hóa".

Trong bài báo cáo, AI được nhắc đến như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc phân tích hình ảnh tổn thương, theo dõi tiến triển lành thương và hỗ trợ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Sự kết hợp giữa dữ liệu hình ảnh, thuật toán phân tích và khả năng cá thể hóa điều trị đang mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc vết thương mạn tính, nơi công nghệ giúp nâng cao độ chính xác và tối ưu hiệu quả điều trị lâm sàng.

BS.CKII Nguyễn Thanh Chơn mang đến góc nhìn mới về ứng dụng AI trong điều trị vết thương mạn tính

Ở lĩnh vực tạo hình chuyên sâu, ThS-BS.CKI Nguyễn Hữu Giàu trình bày tổng quan về xử trí và điều trị vết thương vùng quanh mắt trong tạo hình thẩm mỹ - một trong những vùng giải phẫu phức tạp đòi hỏi sự chính xác cao trong can thiệp điều trị.

Bài báo cáo nhấn mạnh sự cân bằng giữa phục hồi chức năng và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, đồng thời cập nhật thêm nhiều lưu ý quan trọng trong kỹ thuật xử trí nhằm hạn chế nguy cơ sẹo và bảo tồn vẻ tự nhiên cho bệnh nhân sau điều trị.

ThS-BS.CKI Nguyễn Hữu Giàu chia sẻ chuyên đề về xử trí vết thương quanh mắt trong tạo hình thẩm mỹ

Khép lại chuỗi báo cáo khoa học, PGS-TS Nguyễn Văn Lâm mang đến chuyên đề "Chiến lược tối ưu hóa lành vết thương, dự phòng và quản lý sẹo hiện đại".

Nội dung bài trình bày tập trung vào các giải pháp hỗ trợ lành thương hiện đại, xu hướng kiểm soát sẹo lồi/phì đại và vai trò của công nghệ cao trong phục hồi hậu phẫu tạo hình thẩm mỹ. Những cập nhật về vật liệu chăm sóc vết thương, công nghệ quản lý sẹo và xu hướng điều trị ít xâm lấn cho thấy ngành tạo hình thẩm mỹ đang ngày càng hướng đến trải nghiệm hồi phục toàn diện cho bệnh nhân.

PGS-TS Nguyễn Văn Lâm cập nhật các giải pháp công nghệ cao trong quản lý sẹo và điều trị vết thương mạn tính

Bên cạnh hoạt động học thuật, khu vực trưng bày của Rejuvaskin Việt Nam cũng trở thành điểm kết nối thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời tham dự hội thảo.

Đồng hành với vai trò nhãn hàng đồng hành cùng chương trình, Rejuvaskin Việt Nam mang đến không gian trải nghiệm tập trung vào các giải pháp hỗ trợ lành thương và quản lý sẹo hậu phẫu trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Không gian trải nghiệm của Rejuvaskin Việt Nam tại hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo khách mời tham dự

Tại khu vực trải nghiệm, đội ngũ Rejuvaskin Việt Nam đã có dịp trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia về xu hướng chăm sóc lành thương hiện đại, đồng thời chia sẻ thêm các giải pháp hỗ trợ phục hồi da sau phẫu thuật theo hướng tối ưu hiệu quả điều trị và nâng cao tính thẩm mỹ hậu phẫu.

Không gian trưng bày được thiết kế theo tinh thần tối giản và chuyên nghiệp, tập trung vào trải nghiệm tương tác và chia sẻ chuyên môn. Các hoạt động kết nối tại gian hàng không chỉ giúp khách tham dự tiếp cận thêm nhiều thông tin thực tiễn trong quản lý sẹo, mà còn mở ra góc nhìn toàn diện hơn về vai trò của chăm sóc hậu phẫu trong hành trình phục hồi của bệnh nhân.

Đại diện Rejuvaskin Việt Nam chia sẻ các giải pháp hỗ trợ quản lý sẹo và phục hồi hậu phẫu trong tạo hình thẩm mỹ

Sự hiện diện của Rejuvaskin Việt Nam cũng cho thấy xu hướng kết nối ngày càng chặt chẽ giữa chuyên môn y khoa và các giải pháp hỗ trợ điều trị hiện đại - nơi hiệu quả phục hồi và chất lượng thẩm mỹ được xem là hai yếu tố song hành trong chăm sóc bệnh nhân.

Thông qua chuỗi báo cáo chuyên sâu và các hoạt động đồng hành thực tiễn, Hội thảo khoa học "Xu hướng mới trong điều trị vết thương mạn tính & tạo hình thẩm mỹ" không chỉ mang đến những cập nhật giá trị cho đội ngũ y bác sĩ, mà còn góp phần định hình xu hướng điều trị hiện đại - nơi công nghệ, chuyên môn và trải nghiệm phục hồi của bệnh nhân cùng song hành trong hành trình chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ toàn diện.