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Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Hội thảo chuyên đề về Fucoidan và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
05/06/2026 14:30 GMT+7

Ngày 24.5.2026 vừa qua, tại khách sạn Hôtel du Parc Hanoï, Công ty TNHH UMI NO SHIZUKU đã tổ chức hội thảo chuyên đề "Fucoidan - Góc nhìn chuyên sâu và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe" với sự tham gia thuyết trình đặc biệt của Tiến sĩ Daisuke Tachikawa - chuyên gia nghiên cứu Fucoidan đến từ Nhật Bản.

Chương trình được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về Fucoidan, cơ chế hoạt động cũng như những ứng dụng thực tiễn của hoạt chất này trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Hội thảo thu hút sự quan tâm của các khách mời đang tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, cải thiện thể trạng và duy trì chất lượng cuộc sống.

Hội thảo chuyên đề về Fucoidan và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe - Ảnh 1.

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa thuyết trình tại buổi hội thảo

Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa được biết đến là một trong những chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về Fucoidan và các phương pháp hỗ trợ sức khỏe từ thiên nhiên. Trong quá trình nghiên cứu, Tiến sĩ Daisuke Tachikawa cùng các cộng sự đã tập trung đánh giá hiệu quả của việc kết hợp Fucoidan với chiết xuất sợi nấm Agaricus, từ đó phát triển công thức Fucoidan Mix AG. Những kết quả nghiên cứu liên quan đến công thức này đã được giới thiệu tại các buổi hội thảo khoa học quốc tế và nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo các nghiên cứu được chia sẻ tại hội thảo, Fucoidan Mix AG là công thức kết hợp giữa Fucoidan chiết xuất từ 2 loại tảo nâu Mozuku và Mekabu cùng tinh chất sợi nấm Agaricus.

Sự kết hợp này được đánh giá có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống ô xy hóa và góp phần nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, Fucoidan Mix AG còn được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ duy trì thể trạng, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ người dùng trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi hội thảo, khách mời tham dự cũng có cơ hội được tiếp cận với dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku. Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH UMI NO SHIZUKU, thuộc Tập đoàn Kamerycah Food (Nhật Bản) - doanh nghiệp có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thực phẩm từ nguồn nguyên liệu biển.

Hội thảo chuyên đề về Fucoidan và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe - Ảnh 2.

Đại diện thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku cũng khuyến nghị người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ trước khi lựa chọn sản phẩm Fucoidan

Tại chương trình, đại diện thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku cũng khuyến nghị người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ trước khi lựa chọn sản phẩm Fucoidan.Theo đó, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu chính ngạch và được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành sẽ giúp người tiêu dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Thông qua hội thảo, công ty TNHH Umi No Shizuku kỳ vọng mang đến cho khách tham dự những thông tin khoa học hữu ích về Fucoidan và nấm Agaricus, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe phù hợp, an toàn và đáng tin cậy.

Theo đại diện doanh nghiệp, sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định hiện hành, đồng thời có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng. Hiện Fucoidan Umi No Shizuku được phát triển dưới ba dạng bào chế gồm viên uống và dạng nước, và dạng bột kết hợp với nguyên liệu bột trà xanh nguyên chất đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng.

Hội thảo chuyên đề về Fucoidan và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe - Ảnh 1.

Nhân dịp này, Công ty TNHH Umi No Shizuku dành tặng khách hàng chương trình giảm giá đặc biệt áp dụng đến hết ngày 30.6.2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Umi No Shizuku:

  • Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 đường Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM - Hotline: 0916.753108.
  • Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội - Hotline: 0934 020 210.
  • Tổng đài miễn phí: 1800 55 88 02
  • Website: www.kfucoidan.com.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/kfucoidan.com.vn/

Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29-3-2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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