Hội thảo chuyên đề về Fucoidan và giá trị thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe

Chương trình được tổ chức nhằm cung cấp những thông tin hữu ích về Fucoidan, cơ chế hoạt động cũng như những ứng dụng thực tiễn của hoạt chất này trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Hội thảo thu hút sự quan tâm của các khách mời đang tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, cải thiện thể trạng và duy trì chất lượng cuộc sống.

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa thuyết trình tại buổi hội thảo Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa được biết đến là một trong những chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu về Fucoidan và các phương pháp hỗ trợ sức khỏe từ thiên nhiên. Trong quá trình nghiên cứu, Tiến sĩ Daisuke Tachikawa cùng các cộng sự đã tập trung đánh giá hiệu quả của việc kết hợp Fucoidan với chiết xuất sợi nấm Agaricus, từ đó phát triển công thức Fucoidan Mix AG. Những kết quả nghiên cứu liên quan đến công thức này đã được giới thiệu tại các buổi hội thảo khoa học quốc tế và nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo các nghiên cứu được chia sẻ tại hội thảo, Fucoidan Mix AG là công thức kết hợp giữa Fucoidan chiết xuất từ 2 loại tảo nâu Mozuku và Mekabu cùng tinh chất sợi nấm Agaricus.

Sự kết hợp này được đánh giá có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống ô xy hóa và góp phần nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, Fucoidan Mix AG còn được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ duy trì thể trạng, cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ người dùng trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Tại buổi hội thảo, khách mời tham dự cũng có cơ hội được tiếp cận với dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku. Sản phẩm hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH UMI NO SHIZUKU, thuộc Tập đoàn Kamerycah Food (Nhật Bản) - doanh nghiệp có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất thực phẩm từ nguồn nguyên liệu biển.

Đại diện thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku cũng khuyến nghị người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ trước khi lựa chọn sản phẩm Fucoidan

Tại chương trình, đại diện thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku cũng khuyến nghị người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ trước khi lựa chọn sản phẩm Fucoidan.Theo đó, các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu chính ngạch và được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành sẽ giúp người tiêu dùng an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Thông qua hội thảo, công ty TNHH Umi No Shizuku kỳ vọng mang đến cho khách tham dự những thông tin khoa học hữu ích về Fucoidan và nấm Agaricus, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe phù hợp, an toàn và đáng tin cậy.