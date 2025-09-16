Hội thảo công bố tuyển sinh và học bổng Trường đại học Fulbright Việt Nam niên khóa 2026-2030

Tại Fulbright, giáo dục liên ngành được đặt làm trọng tâm, giúp sinh viên rèn luyện khả năng thích ứng, tư duy phản biện - sáng tạo, cùng một nền tảng tri thức vững chắc. Đây chính là hành trang để các em trở thành những cá nhân bản lĩnh, đủ tự tin định hình tương lai trong bối cảnh đầy biến đổi.

Nhằm lan tỏa giá trị của mô hình này, đồng thời công bố thông tin tuyển sinh và học bổng niên khóa 2026-2030, Trường Đại học Fulbright Việt Nam phối hợp cùng Báo Thanh Niên trân trọng tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề:

✨ ‘Học vấn liên ngành - Bản lĩnh để định hình tương lai’

Thời gian: 9 giờ 30 - 11 giờ 30, ngày 21.9.2025

Phát trực tiếp trên: website thanhnien.vn, Fanpage, YouTube và TikTok của Báo Thanh Niên và các nền tảng Fanpage, YouTube, TikTok của Trường ĐH Fulbright Việt Nam

Diễn giả khách mời:

GS. Erik Harms - Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đông Nam Á - Đại học Yale (Hoa Kỳ)

TS. Vũ Minh Hoàng - Giảng viên Lịch sử và Việt Nam Học - Đại học Fulbright

Bà Thái Nguyệt Minh - Giám đốc Phòng Kinh Doanh Vốn và Ngoại Hối - Maybank Vietnam

Bà Lê Kiều Oanh - Trưởng phòng Chiến lược - Copper Mountain Energy - Cựu sinh viên Đại học Fulbright

Ông Huỳnh Quang Hiếu - Trưởng phòng Học bổng - Đại học Fulbright

Với sự tham gia của giảng viên và giáo sư khách mời, đại diện doanh nghiệp và cựu sinh viên, buổi hội thảo hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, cập nhật và thực tiễn, góp phần khẳng định vai trò của giáo dục liên ngành trong việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng thích ứng và hội nhập toàn cầu.

Quý khán giả quan tâm có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả ngay từ bây giờ tại: https://forms.office.com/r/4UzZUZZP42?origin=lprLink Hoặc quét mã QR dưới đây. Trân trọng kính mời quý vị theo dõi và tham gia thảo luận cùng chương trình!





