Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hội thảo công bố tuyển sinh và học bổng Trường đại học Fulbright Việt Nam niên khóa 2026-2030

Thanh Niên
Thanh Niên
16/09/2025 08:00 GMT+7

Trong một thế giới đầy biến động với AI, toàn cầu hóa và chuyển đổi số, câu hỏi lớn nhất của phụ huynh và học sinh dành cho những người làm giáo dục là: ‘Làm thế nào để các em thật sự sẵn sàng trước những thay đổi và cơ hội của tương lai?’.

Tại Fulbright, giáo dục liên ngành được đặt làm trọng tâm, giúp sinh viên rèn luyện khả năng thích ứng, tư duy phản biện - sáng tạo, cùng một nền tảng tri thức vững chắc. Đây chính là hành trang để các em trở thành những cá nhân bản lĩnh, đủ tự tin định hình tương lai trong bối cảnh đầy biến đổi.

Hội thảo công bố tuyển sinh và học bổng Trường đại học Fulbright Việt Nam niên khóa 2026-2030- Ảnh 1.

Nhằm lan tỏa giá trị của mô hình này, đồng thời công bố thông tin tuyển sinh và học bổng niên khóa 2026-2030, Trường Đại học Fulbright Việt Nam phối hợp cùng Báo Thanh Niên trân trọng tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề:

‘Học vấn liên ngành - Bản lĩnh để định hình tương lai’

Thời gian: 9 giờ 30 - 11 giờ 30, ngày 21.9.2025

Phát trực tiếp trên: website thanhnien.vn, Fanpage, YouTube và TikTok của Báo Thanh Niên và các nền tảng Fanpage, YouTube, TikTok của Trường ĐH Fulbright Việt Nam

Diễn giả khách mời:

  • GS. Erik Harms - Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đông Nam Á - Đại học Yale (Hoa Kỳ)
  • TS. Vũ Minh Hoàng - Giảng viên Lịch sử và Việt Nam Học - Đại học Fulbright
  • Bà Thái Nguyệt Minh - Giám đốc Phòng Kinh Doanh Vốn và Ngoại Hối - Maybank Vietnam
  • Bà Lê Kiều Oanh - Trưởng phòng Chiến lược - Copper Mountain Energy - Cựu sinh viên Đại học Fulbright
  • Ông Huỳnh Quang Hiếu - Trưởng phòng Học bổng - Đại học Fulbright

Với sự tham gia của giảng viên và giáo sư khách mời, đại diện doanh nghiệp và cựu sinh viên, buổi hội thảo hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, cập nhật và thực tiễn, góp phần khẳng định vai trò của giáo dục liên ngành trong việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng thích ứng và hội nhập toàn cầu.

Quý khán giả quan tâm có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả ngay từ bây giờ tại: https://forms.office.com/r/4UzZUZZP42?origin=lprLink

Hoặc quét mã QR dưới đây.

Hội thảo công bố tuyển sinh và học bổng Trường đại học Fulbright Việt Nam niên khóa 2026-2030- Ảnh 2.

Trân trọng kính mời quý vị theo dõi và tham gia thảo luận cùng chương trình!



Khám phá thêm chủ đề

tuyển sinh học bổng Trường Đại học Fulbright Việt Nam Báo Thanh Niên giáo dục liên ngành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận