Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
24/04/2026 17:00 GMT+7

Ngày 23.4.2026 vừa qua, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương đã tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề 'Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt'. Hội thảo là diễn đàn chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức và tăng cường khả năng ứng dụng trong điều trị và quản lý bệnh, đồng thời khẳng định nỗ lực mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện của Tập đoàn Hoàn Mỹ.

Chương trình hội thảo tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong dinh dưỡng lâm sàng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho các nhóm bệnh nhân đặc thù như: bệnh nhân trước - sau phẫu thuật, bệnh nhân suy dinh dưỡng, bệnh nhân ghép tạng, bệnh nhân lọc máu và các đối tượng cần phục hồi thể trạng. Đây là những nhóm bệnh lý đòi hỏi can thiệp dinh dưỡng chuyên sâu, mang tính cá thể hóa cao.

Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’ - Ảnh 1.

Báo cáo viên chụp hình lưu niệm tại hội thảo khoa học với chủ đề "Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt"

ẢNH: BVCC

Phát biểu khai mạc, ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị và phục hồi sức khỏe, đặc biệt là đối với các nhóm bệnh lý chuyên biệt. Khi được tích hợp bài bản vào phác đồ điều trị, dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ mà còn góp phần quyết định kết quả điều trị và tốc độ hồi phục của người bệnh.

Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’ - Ảnh 2.

ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương phát biểu tại hội thảo

ẢNH: BVCC

Tại hội thảo, các chuyên gia đã mang đến nhiều báo cáo chuyên sâu và thiết thực, nổi bật với các nội dung như: thực trạng dinh dưỡng lâm sàng tại bệnh viện, chiến lược dinh dưỡng chu phẫu theo mô hình ERAS, dinh dưỡng cho bệnh nhân trước và sau lọc máu, cùng các giải pháp tăng cường miễn dịch và phục hồi thể trạng. Các bài trình bày có tính ứng dụng cao, giúp đội ngũ y tế nâng cao năng lực triển khai trong thực tiễn.

Song song đó, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện để các bác sĩ và nhân viên y tế trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình áp dụng dinh dưỡng lâm sàng tại đơn vị.

Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’ - Ảnh 3.

Quang cảnh tại hội thảo ngày 23.4

ẢNH: BVCC

BS.CKI Mai Thị Thanh Thùy khẳng định vai trò thiết yếu của dinh dưỡng trong điều trị các nhóm bệnh nhân đặc thù: "Với các nhóm bệnh nhân chuyên biệt, dinh dưỡng cần được xem là một liệu pháp điều trị song hành. Can thiệp dinh dưỡng đúng thời điểm, đúng nhu cầu sẽ giúp cải thiện tiên lượng, giảm biến chứng và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh lâu dài".

Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’ - Ảnh 4.

BS.CKI Mai Thị Thanh Thùy - Trưởng khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương trình bày tại hội thảo

ẢNH: BVCC

Hội thảo không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Thông qua Hội thảo "Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt", Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng dinh dưỡng lâm sàng vào thực tiễn điều trị, đồng thời thể hiện định hướng nhất quán của Tập đoàn Hoàn Mỹ trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược lấy người bệnh làm trung tâm - nền tảng để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả và bền vững.

Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’ - Ảnh 5.

Hội thảo là diễn đàn chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức và tăng cường khả năng ứng dụng trong điều trị và quản lý bệnh

ẢNH: BVCC

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: https://hoanmy.com/binhduong/

Khám phá thêm chủ đề

Hội thảo khoa học Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương Dinh dưỡng lâm sàng Tập đoàn Hoàn Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận