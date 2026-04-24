Hội thảo khoa học: ‘Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt’

Chương trình hội thảo tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong dinh dưỡng lâm sàng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho các nhóm bệnh nhân đặc thù như: bệnh nhân trước - sau phẫu thuật, bệnh nhân suy dinh dưỡng, bệnh nhân ghép tạng, bệnh nhân lọc máu và các đối tượng cần phục hồi thể trạng. Đây là những nhóm bệnh lý đòi hỏi can thiệp dinh dưỡng chuyên sâu, mang tính cá thể hóa cao.

Phát biểu khai mạc, ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dinh dưỡng trong điều trị và phục hồi sức khỏe, đặc biệt là đối với các nhóm bệnh lý chuyên biệt. Khi được tích hợp bài bản vào phác đồ điều trị, dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ mà còn góp phần quyết định kết quả điều trị và tốc độ hồi phục của người bệnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã mang đến nhiều báo cáo chuyên sâu và thiết thực, nổi bật với các nội dung như: thực trạng dinh dưỡng lâm sàng tại bệnh viện, chiến lược dinh dưỡng chu phẫu theo mô hình ERAS, dinh dưỡng cho bệnh nhân trước và sau lọc máu, cùng các giải pháp tăng cường miễn dịch và phục hồi thể trạng. Các bài trình bày có tính ứng dụng cao, giúp đội ngũ y tế nâng cao năng lực triển khai trong thực tiễn.

Song song đó, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện để các bác sĩ và nhân viên y tế trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình áp dụng dinh dưỡng lâm sàng tại đơn vị.

BS.CKI Mai Thị Thanh Thùy khẳng định vai trò thiết yếu của dinh dưỡng trong điều trị các nhóm bệnh nhân đặc thù: "Với các nhóm bệnh nhân chuyên biệt, dinh dưỡng cần được xem là một liệu pháp điều trị song hành. Can thiệp dinh dưỡng đúng thời điểm, đúng nhu cầu sẽ giúp cải thiện tiên lượng, giảm biến chứng và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh lâu dài".

Hội thảo không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa các cơ sở y tế, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Thông qua Hội thảo "Dinh dưỡng lâm sàng cho nhóm bệnh lý chuyên biệt", Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng dinh dưỡng lâm sàng vào thực tiễn điều trị, đồng thời thể hiện định hướng nhất quán của Tập đoàn Hoàn Mỹ trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược lấy người bệnh làm trung tâm - nền tảng để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả và bền vững.

