Hội thảo khoa học ‘Họ Phùng Việt Nam, Dòng chảy và hội tụ’

Phan Khanh
27/03/2026 21:37 GMT+7

Ngày 5.4 tại TP.Đà Nẵng, Hội đồng Họ Phùng Việt Nam phối hợp Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học 'Họ Phùng Việt Nam, Dòng chảy và hội tụ'.

Họ Phùng có lịch sử lâu đời, gắn liền quá trình phát triển của dân tộc

Đến nay hội thảo thu hút đông đảo nhà nghiên cứu, nhà khoa học, sử gia đăng ký, hứa hẹn tạo nên diễn đàn học thuật chuyên môn sâu, hệ thống hóa tư liệu khoa học với các nghiên cứu, thảo luận để làm rõ nguồn gốc, dòng chảy lịch sử, phát triển của dòng họ Phùng.

Đây còn là dịp kết nối, hội tụ các thế hệ hậu duệ trong và ngoài nước, tôn vinh giá trị truyền thống của nhiều thế hệ, chia sẻ những định hướng bảo tồn, phát huy văn hóa dòng họ.

Điểm nhấn của hội thảo là cách tiếp cận mới trong việc nhìn nhận vai trò của dòng họ từ quá khứ đến hiện tại và tương lai; bảo tồn di sản dòng họ gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; kết nối văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Nhiều thế hệ liên tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo nền tảng phát triển cộng đồng bền vững.

Thời gian: 8 giờ ngày 5.4

Địa điểm: Khách sạn Grand Tourane (252 Võ Nguyên Giáp TP.Đà Nẵng)

Liên hệ đăng ký:

  • Phùng Trông: 0914181816
  • Phùng Văn Thuận: 0939329568

