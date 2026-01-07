Hội thảo khoa học quản lý và điều trị vết thương mãn tính, biến chứng thẩm mỹ

Viện Nghiên cứu và đào tạo y dược an sinh là đơn vị nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực y dược học. Là một trong những đơn vị sở hữu đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, Viện Nghiên cứu chuyên thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp điều trị tiến bộ.

Với định hướng phát triển bền vững và cam kết góp phần nâng tầm ngành y tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu và đào tạo y dược an sinh tổ chức hội thảo khoa học lần đầu tiên với chủ đề "Quản lý và điều trị vết thương mạn tính, biến chứng thẩm mỹ" vào tháng 1.2026.

Song hành với định hướng tạo "sân chơi" chuyên môn cho bác sĩ gặp gỡ, giao lưu và gắn kết, hội thảo tập trung vào nội dung chăm sóc và điều trị vết thương, ứng dụng các công nghệ mới nhằm hỗ trợ quá trình liền vết thương nhanh hơn, tối thiểu nguy cơ biến chứng sẹo thẩm mỹ.

Timeline chương trình Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học sẽ chính thức bắt đầu lúc 7 giờ, ngày 17.1.2026, dưới sự dẫn dắt của BS.CKII Võ Thanh Tâm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo y dược an sinh, tại Khách sạn Ramana. Chương trình bao gồm các chuyên đề báo cáo khoa học bám sát thực tiễn điều trị và các công nghệ hỗ trợ liền vết thương mới nhất.

Chuyên đề 1: Vết thương mạn tính - Những thách thức và giải pháp

Mở đầu chuỗi chuyên đề, TS-BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Phó giám đốc Trung tâm Liền vết thương, hiện là Trưởng phòng KHTH tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, sẽ chia sẻ về những thách thức và giải pháp trong điều trị vết thương mạn tính.

TS-BS Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc Trung tâm liền vết thương, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác

Với chuyên đề này, báo cáo viên mang đến góc nhìn sinh học mô, tập trung vào cơ chế bệnh sinh của vết thương mạn tính. Bên cạnh đó, bác sĩ tham dự sẽ được hiểu hơn về những cách tiếp cận vết thương mạn tính an toàn và hiệu quả.

Chuyên đề 2: Chuẩn bị nền vết thương

Với nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị bỏng và phẫu thuật tạo hình, BS.CKII Trần Đoàn Đạo sẽ trực tiếp báo cáo chuyên đề "Chuẩn bị nền vết thương". Nội dung tập trung vào các phương hướng giúp bác sĩ kiểm soát mô, giảm gánh nặng vi khuẩn và tối ưu khả năng liền vết thương.

BS.CKII Trần Đoàn Đạo - Phó chủ tịch Hội Liền vết thương TP.HCM

Bằng việc xây dựng nền tảng vết thương tốt, bác sĩ có thể điều trị vết thương một cách chủ động, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Chuyên đề 3: Vai trò của hút áp lực âm (VAC) trong chuẩn bị nền vết thương

Hút áp lực âm (VAC) là phương pháp tạo áp lực âm liên tục, góp phần thúc đẩy hình thành mô hạt và cải thiện môi trường nền vết thương. Trong chuyên đề "Vai trò của hút áp lực âm (VAC) trong chuẩn bị nền vết thương", BS.CKII Vũ Hữu Thịnh - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - sẽ trình bày các ứng dụng lâm sàng của phương pháp này. Với nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, báo cáo viên làm rõ những tác động tích cực của VAC cũng như khả năng ứng dụng hiệu quả trong điều trị vết thương.

BS.CKII Vũ Hữu Thịnh - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Chuyên đề 4: Điều trị biến chứng sau phẫu thuật tạo hình thành bụng

PGS-TS-BS Vũ Quang Vinh là chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa. Bên cạnh vai trò Phó giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Ông hiện đang là Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ & tái tạo Học viện Quân Y. PGS-TS-BS Vũ Quang Vinh được mệnh danh là "bàn tay vàng trong làng phẫu thuật", thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật và tái tạo.

PGS-TS-BS Vũ Quang Vinh (bên trái) - PGĐ Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác

Với bề dày kinh nghiệm như vậy, PGS-TS-BS Vũ Quang Vinh sẽ phân tích chuyên sâu các biến chứng sau phẫu thuật tạo hình thành bụng và cách xử lý phù hợp, đảm bảo tiến trình lành thương diễn ra liên tục và tối ưu kết quả tạo hình.

Chuyên đề 5: Vai trò của cắt hoại tử và plasma lạnh trong điều trị vết thương mạn tính, biến chứng thẩm mỹ

PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo y dược an sinh

Trong chuyên đề, PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh là chuyên gia trong tạo hình thẩm mỹ khi đảm nhiệm vị trí nguyên Trưởng khoa Bỏng & Tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện Trưng Vương và hiện đang là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo y dược an sinh. Cùng với độ dày kinh nghiệm khám điều trị, PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh sẽ đưa ra những phân tích giá trị của cắt hoại tử trong việc tái lập nền vết thương tối ưu, kết hợp với plasma lạnh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn và thúc đẩy tái tạo mô, mang lại nhiều góc nhìn lâm sàng sâu sắc và giá trị ứng dụng thực tiễn cao.

Khách sạn Ramana - Nơi tổ chức Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học "Quản lý và điều trị vết thương mạn tính, biến chứng thẩm mỹ" là diễn đàn chuyên môn có giá trị, quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng các nội dung báo cáo bám sát thực tiễn lâm sàng. Dưới sự kết hợp giữa các báo cáo chuyên sâu và hoạt động trưng bày giải pháp liền vết thương, hội thảo hứa hẹn mang đến không gian học thuật thiết thực, hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ và bệnh nhân trong quá trình chăm sóc và phục hồi hậu phẫu. Ban tổ chức kỳ vọng hội thảo sẽ nhận được sự quan tâm, tham gia và đồng hành của đông đảo bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Thông tin Hội thảo khoa học

Chủ đề: Quản lý và điều trị vết thương mạn tính, biến chứng thẩm mỹ