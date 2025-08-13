Hội thao PCCC tại AEONMALL Hà Đông: Chung tay vì môi trường mua sắm an toàn

Với không khí khẩn trương nhưng nghiêm túc, Hội thao đã tái hiện nhiều tình huống giả định sát với thực tế như cứu hộ cứu nạn, sơ tán tài sản, sơ tán con người và sử d ụ ng phương tiện bình chữa cháy, chăn dập lửa, vòi phun nước để dập tắt đám cháy. Mỗi thành viên đội thi điều hiểu rõ trách nhiệm và vai trò cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc.





Đại diện Tập đoàn AEON chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, việc trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng PCCC cho nhân viên là yếu tố cốt lõi để xây dựng một môi trường mua sắm - giải trí an toàn, thân thiện và bền vững cho mọi khách hàng".

Hội thao không chỉ là hoạt động huấn luyện nội bộ thường niên mà còn là dịp để toàn thể cán bộ nhân viên nâng cao ý thức, rèn luyện tinh thần chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Qua đó, Tập đoàn AEON khẳng định cam kết lâu dài trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì tiêu chuẩn vận hành an toàn, chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại.