Hội thảo Sản Phụ Khoa - IVF 2025 mở ra góc nhìn mới về nội tiết tố

Sự kiện đã thu hút gần 300 bác sĩ, chuyên gia và nhân viên y tế tham dự, khẳng định sức hút của một diễn đàn khoa học uy tín và chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản.

Hội thảo là cơ hội quý báu để các chuyên gia đầu ngành chia sẻ, cập nhật kiến thức mới nhất về nội tiết sinh sản, từ cơ chế sinh lý, các rối loạn thường gặp cho đến những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị... Đây cũng là dịp để đội ngũ bác sĩ trẻ được tiếp cận những tri thức nền tảng, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cộng đồng.

Về phía đại biểu, vinh dự đón tiếp:

TTND. PGS.TS.BS. Nguyễn Trường Sơn - Nguyên Thứ Trưởng Bộ Y tế, Cố vấn Cấp cao Tập đoàn Hoa Lâm

TTND. PGS.TS.BS. Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Hội Phụ sản TPHCM

PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương

Ông Nguyễn Tiến Sỹ - Thành viên Ủy ban chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La.

PGS.TS.BS. Nguyễn Trường Sơn (ngoài cùng bên phải); ThS.BS. Trần Quốc Thành (ngoài cùng bên trái) cùng Chủ tọa đoàn tại Hội thảo.

Về phía Hội Khoa học sức khỏe TPHCM:

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học sức khỏe TPHCM; Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Y Sinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

TS. Nguyễn Chí Tân - Phó Chủ tịch Hội Khoa học sức khỏe TPHCM; Chủ tịch hội đồng hành viên - Giám đốc Phòng khám đa khoa Thuận Kiều.

Ông Phan Đình Bình - Phó Chủ tịch Hội Khoa học sức khỏe TPHCM; Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần thiết kế - xây dựng - thương mại - trang trí nội thất Nhà Đỏ.

Về phía Bệnh viện Quốc tế City:

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành

TS.BS. Tạ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Y khoa, Trưởng Khoa Phụ Sản

BS.CKII. Đặng Quang Thuyết - Phó Giám đốc Y khoa

Cùng sự hiện diện hơn 300 bác sĩ, nhân viên y tế là các chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Vũ Thị Nhung nhấn mạnh: ‘Hiện nay có rất nhiều công nghệ và phương pháp điều trị nội tiết hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao, bác sĩ cần có nền tảng kiến thức sâu rộng, sự am hiểu khoa học để đưa ra phác đồ tối ưu, đảm bảo an toàn và kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh’.

PGS.TS.BS. Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Hội Phụ Sản TPHCM.

Ở góc nhìn thực tiễn, ThS.BS. Trần Quốc Thành chia sẻ: ‘Làm cha, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng. Trong hành trình ấy, nội tiết tố đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khoa học y tế ngày nay liên tục phát triển, mở ra nhiều kỹ thuật mới. Hội thảo lần này mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ cập nhật tri thức mà còn truyền cảm hứng cho các bác sĩ trẻ trên hành trình đồng hành cùng bệnh nhân’.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành BV Quốc tế City phát biểu chào mừng

Rất nhiều chuyên đề hay thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự:

Mối liên quan giữa nội tiết tố sinh dục và sự tồn tại kéo dài của HPV nguy cơ cao - PGS.TS.BS. Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Hội Phụ sản TPHCM.

Hành trình Progesterone trong Sản khoa - PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Giám dự trữ buồng trứng: Góc nhìn từ lâm sàng và Lab - BS.CKI. Nguyễn Thị Ngọc Sương - Trưởng Khoa Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Quốc tế City và ThS. Đặng Trường Sơn - Phó Khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Quốc tế City.

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh lý vú lành tính liên quan đến nội tiết - BS.CKII. Nguyễn Vũ Mỹ Linh - Phó Khoa Phụ sản Bệnh viện Quốc tế City

Thuốc tránh thai trong điều trị hiếm muộn - TS.BS. Tạ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ sản.

Với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia uy tín, chủ tọa đoàn và báo cáo viên nhận được rất nhiều câu hỏi từ các đại biểu tham dự. Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn khoa học chất lượng cao, góp phần nâng tầm hoạt động nghiên cứu và đào tạo liên tục trong sản phụ khoa.

Hội thảo khẳng định sức hút của một diễn đàn khoa học uy tín và chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản.

Sau thành công của hội thảo lần này, Bệnh viện Quốc tế City tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trở thành trung tâm y khoa chất lượng cao, mang tầm quốc tế. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các tiến bộ y học mới nhất, đặc biệt thông qua những chương trình hợp tác chiến lược với các tập đoàn y khoa hàng đầu thế giới như Johns Hopkins Medical International.

Song song đó, Bệnh viện Quốc tế City sẽ duy trì và mở rộng các chương trình đào tạo y khoa liên tục, xây dựng những diễn đàn học thuật uy tín, có giá trị thực tiễn, tạo cơ hội để đội ngũ y bác sĩ Việt Nam không ngừng nâng cao trình độ, cập nhật xu hướng y học tiên tiến, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của nền y tế khu vực và quốc tế.

