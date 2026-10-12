Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt sẽ có ca khúc chạm tới trái tim?

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội trại sáng tác Âm nhạc Festival hoa Đà Lạt - Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tối 10.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức khai mạc Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt – Lâm Đồng lần thứ I với chủ đề "Đà Lạt – Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc".

Phát biểu khai mạc hội trại, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ Đà Lạt nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên hữu tình, con người hiền hòa mến khách.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hội trại là dịp để chúng ta cùng nhau lắng nghe nhịp thở của phố núi, cảm xúc thăng hoa và biến những vẻ đẹp tự nhiên, những giá trị văn hóa – con người Lâm Đồng thành những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian.

Ông Đinh Văn Tuấn tin rằng các nhạc sĩ sẽ tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng mới; cho ra đời những bản nhạc giàu cảm xúc, có giá trị nghệ thuật cao, dễ đi đến trái tim của người yêu Đà Lạt, góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc về Đà Lạt.

"Âm nhạc từ Hội trại sẽ là một "Sứ giả văn hóa", góp phần lan tỏa nét đẹp của đất và người Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Đinh Văn Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quà tặng là các sản phẩm đặc trưng của địa phương cho các nhạc sĩ

Tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về không gian, môi trường và cơ sở vật chất để các nhạc sĩ, nghệ sĩ yên tâm sáng tạo, gửi gắm trọn vẹn tâm huyết và tài năng trong suốt thời gian diễn ra Hội trại.

Sẽ có nhiều ca khúc chạm tới trái tim của người yêu Đà Lạt

Theo Ban tổ chức, Hội trại sáng tác âm nhạc Festival Hoa Đà Lạt lần này diễn ra đến ngày 16.10 với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Lê Minh Sơn, Y Phôn Ksor, Giáng Son cùng một số nhạc sĩ tại Lâm Đồng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch UBND tỉnh Lâm Đồng về tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc".

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương dịp Festival Hoa Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN.

Phát biểu trong đêm khai mạc, thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh dành lời cảm ơn tới chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã rất chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhạc sĩ tham gia sáng tác.

Với cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, con người Đà Lạt - Lâm Đồng, Ban tổ chức hội trại kỳ vọng các nhạc sĩ sẽ tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng mới, sáng tác sẽ có nhiều tác phẩm chạm đến trái tim người yêu Đà Lạt nói riêng và người yêu âm nhạc nói chung.