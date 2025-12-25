Chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa" do T.Ư Đoàn chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện, chính là nơi để những ký ức ấy được cất lên, không phải để gợi lại đau thương, mà để truyền cảm hứng cho hôm nay và mai sau. Chương trình diễn ra lúc 10 giờ hôm nay, tại địa chỉ thanhnien.vn, Facebook Thanh Niên, YouTube Thanh Niên, TikTok Thanh Niên sẽ giao lưu với nữ chiến sĩ quân báo Trần Thị Phương Thanh sẽ là một cuộc gặp gỡ đặc biệt, nơi lịch sử được kể lại bằng chính nhịp đập của trái tim người trong cuộc.

Hồi ức không thể quên của nữ điệp viên 17 tuổi trong lòng địch

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Củ Chi – nơi từng được mệnh danh là "đất thép thành đồng", cô Trần Thị Phương Thanh bước vào tuổi trẻ trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tuổi 17 của bà lại gắn với những lựa chọn sinh tử: đứng lên hay cúi đầu, dấn thân hay đứng ngoài. Và bà đã chọn con đường khó khăn nhất – trở thành chiến sĩ quân báo nội tuyến.

Không quân phục, không hào quang, không tiếng súng nơi chiến hào, công việc của bà là sống giữa lòng địch, cải trang thành tiếp viên phục vụ tại căn cứ của quân đội Mỹ. Đằng sau vẻ ngoài mềm mại của một người phụ nữ trẻ là bản lĩnh thép của người chiến sĩ cách mạng. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày đối diện với nguy hiểm. Mỗi bước chân qua trạm gác là một lần đặt cược sinh mạng. Nhưng bà vẫn đi, lặng lẽ và kiên định, bởi trong tim bà luôn có một điều không bao giờ lung lay: đất nước nhất định phải được độc lập, nhân dân nhất định phải được tự do.

Chiến công của bà không chỉ được đo bằng kết quả của một trận đánh ngay trong lòng địch, mà còn được đo bằng những tháng ngày tù đày sau đó. Khi bị bắt, bà phải đối diện với những đòn tra tấn khắc nghiệt, với những thử thách tinh thần tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, phẩm chất của người cộng sản càng tỏa sáng. Bà chọn im lặng để bảo vệ đồng đội, chọn chịu đựng để giữ trọn niềm tin với Đảng, với cách mạng. Có những nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng chính sự im lặng ấy đã góp phần làm nên chiến thắng.

Cuộc giao lưu trực tuyến trong chuyên mục "Những câu chuyện thời hoa lửa" không chỉ là dịp để nghe lại một câu chuyện lịch sử, mà còn là cơ hội để người trẻ hôm nay đối thoại với quá khứ. Trong chương trình, bên cạnh bà Trần Thị Phương Thanh sẽ là hai bạn thanh niên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó bí thư Chi bộ 20, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Nguyễn Giang Sang, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đại diện cho thế hệ trẻ – những người đang sống trong hòa bình, đang học tập, lao động và mơ ước. Khoảng cách giữa các thế hệ sẽ được nối liền bằng những câu hỏi chân thành, bằng sự lắng nghe và thấu hiểu.

Từ câu chuyện của bà, người trẻ sẽ nhận ra rằng yêu nước không phải là điều gì quá xa vời. Yêu nước có thể bắt đầu từ việc sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội. Trung kiên không chỉ thể hiện trong chiến tranh, mà còn thể hiện trong cách mỗi người giữ vững những giá trị đúng đắn giữa muôn vàn cám dỗ của đời sống hiện đại.

Giao lưu trực tuyến với nữ chiến sĩ quân báo Trần Thị Phương Thanh sẽ là một buổi gặp gỡ giàu cảm xúc, nơi quá khứ và hiện tại được trải ra, nơi ngọn lửa lý tưởng được truyền từ thế hệ đi trước sang thế hệ hôm nay.