Hoiana huy động gần 200 đơn vị máu, lan tỏa tinh thần sẻ chia

Chương trình được tổ chức ngay tại khuôn viên làm việc của khu nghỉ dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên Hoiana cùng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia. Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam là đơn vị phụ trách chuyên môn, thực hiện công tác khám sàng lọc, tiếp nhận và bảo quản máu theo quy định.

Cán bộ, nhân viên Hoiana tham gia hiến máu ẢNH: VIỆT HƯỜNG

Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, vượt mục tiêu đề ra và tăng khoảng 25% so với đợt hiến máu đầu tiên, khi chương trình huy động được 150 đơn vị máu.

Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu, hoạt động còn cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đang được lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, nhân viên Hoiana. Sự hưởng ứng tích cực qua các đợt hiến máu cho thấy trách nhiệm xã hội không chỉ là định hướng của doanh nghiệp mà đã trở thành những hành động cụ thể của mỗi cá nhân.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng trao những phần quà tri ân đến các cá nhân tham gia hiến máu, như lời cảm ơn đối với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Ông Alan Teo, Tổng giám đốc điều hành Hoiana Resort & Golf, cho biết điều khiến đơn vị tự hào không chỉ là số lượng đơn vị máu được hiến tặng mà còn là tinh thần sẵn sàng sẻ chia của đội ngũ cán bộ, nhân viên.

"Chúng tôi kỳ vọng ngày hội hiến máu sẽ được duy trì qua từng năm, trở thành một truyền thống đẹp của Hoiana và là dịp để mỗi thành viên cùng chung tay tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng", ông Alan Teo khẳng định.