Hoiana Resort & Golf được lựa chọn là điểm đến của Hoa hậu Hồng Kông 2023

Hoiana Resort & Golf chào đón 16 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023 trong chuyến ghi hình 8 ngày 7 đêm tại miền Trung Việt Nam

Mùa hè vừa qua chứng kiến khoảng thời gian rực rỡ nhất của văn hóa và nghệ thuật nước nhà, đánh dấu bằng hàng loạt các sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức cùng các chuyến thăm từ rất nhiều nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam. Trong số những sự kiện đó, Hoiana Resort & Golf, khu nghỉ dưỡng Tích hợp hướng biển cao cấp đã vinh dự được ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023 do đài Phát thanh và Truyền Hình TVB tổ chức lựa chọn là điểm đến tại Việt Nam. Các thí sinh đã lên đường sang Việt Nam để quay phim và tham gia nhiều hoạt động đa dạng để chuẩn bị cho vòng chung kết. Những thí sinh giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2023 đã đăng quang vào tuần cuối cùng của tháng 8.2023.

Họ thể hiện tài năng khiêu vũ tại sân Golf hàng đầu Việt Nam, Hoiana Shores Golf Club

16 thí sinh tham quan Thánh địa Mỹ Sơn, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận

Trong chuyến lưu trú 8 ngày 7 đêm đáng nhớ, 16 thí sinh Hoa hậu Hồng Kông cùng hơn 50 khách mời đã trải qua những khoảnh khắc khó quên khi hòa mình vào văn hóa Việt Nam, khám phá những danh lam thắng cảnh mang tính biểu tượng trong khu vực và tận hưởng vẻ đẹp thanh lịch của miền Trung Việt Nam.

Các thí sinh đã có những bức ảnh tuyệt đẹp tại Hoiana Resort & Golf

Các thí sinh đã nghỉ chân tại khách sạn New World Hoiana, một trong bốn thương hiệu khách sạn sang trọng của Hoiana Resort & Golf. Trong suốt thời gian đó, 16 thí sinh Hoa hậu Hồng Kông đã được giới thiệu các kỹ năng tiếng Việt cơ bản, thưởng thức món ngon địa phương đích thực, bao gồm phở, bánh mì, cơm gà hội an, cà phê dừa, chả giò, gỏi cuốn và nhiều món ăn hấp dẫn khác.

Hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam của các thí sinh Hoa Hậu Hồng Kông 2023 bao gồm các chuyến tham quan đến những điểm đến nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam & thành phố Đà Nẵng như Thánh địa Mỹ Sơn huyền bí, chèo thuyền thúng, Lò Gạch Cũ hoang sơ, Phố cổ Hội An nhộn nhịp đầy mê hoặc hay viếng thăm Nhà thờ chánh tòa, Cầu Rồng, Bãi biển Mỹ Khê.

Điểm nhấn độc đáo và hấp dẫn của hành trình là sự tham gia nhiệt tình của các thí sinh vào các hoạt động văn hóa đa dạng tại Phố cổ Hội An. Nổi bật trong số đó là những màn biểu diễn đường phố hấp dẫn mà tại đó các thí sinh mời gọi khách du lịch thưởng thức các món ăn đường phố Hồng Kông như cao lương xoài bưởi và bánh trứng. Ngoài ra, họ còn hào hứng tặng nhiều chiếc áo phông in hình cảnh đẹp Hồng Kông cho người dân địa phương và khách du lịch tại Hội An. Những tương tác ấm áp này đã thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và tạo điều kiện trao đổi văn hóa giàu ý nghĩa giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Khung cảnh bình dị và đẹp như tranh vẽ của Hoiana Resort & Golf là nguồn cảm hứng để đoàn làm phim TVB và các thí sinh thực hiện những thước phim đẹp mắt, sống động. Từ khung cảnh ngoạn mục của Cù lao Chàm nhìn từ bể bơi vô cực tại The Edge đến bãi biển cát trắng hoang sơ dài 4km và Câu lạc bộ Golf Hoiana Shores từng đoạt giải thưởng, cùng với đó là các khu nghỉ dưỡng 5 sao sang trọng với tiện ích tích hợp; nơi đây đã để lại ấn tượng sâu đậm cho đoàn làm phim, phản ánh tinh thần của cái đẹp và sự sang trọng một cách tinh tế.

Hành trình khó quên khép lại bằng bữa tiệc tối dành cho VIP vào tối 19.7

Hành trình khó quên đạt đến đỉnh cao với bữa tiệc VIP tại Hoiana Resort & Golf nhằm chiêu đãi của các vị khách quý đến từ Hồng Kông, bao gồm Nancy Wu, Mayanne Mak, Shaun Tam và Lokyi Lai, cùng với 16 thí sinh Hoa hậu Hồng Kông. Bà Virginia Lok, Trợ lý Tổng giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình TVB khen ngợi và động viên các thí sinh đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Hoa hậu Hồng Kông 2023. Sân khấu càng trở nên rực rỡ hơn khi các thí sinh xuất hiện duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và tự tin giới thiệu bằng tiếng Việt, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả cũng như khơi dậy niềm tự hào của toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên tại Hoiana Resort & Golf.

Hoiana Resort & Golf hân hạnh được đón tiếp phái đoàn Hoa hậu Hồng Kông 2023 của TVB, giới thiệu vẻ đẹp cùng với sự đa dạng văn hóa của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng một trong những địa điểm du lịch hàng đầu châu Á, mê hoặc trái tim khán giả và truyền cảm hứng để họ dấn thân vào hành trình khám phá miền Trung của riêng mình.