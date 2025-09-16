Hôm nay 16.9 là Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone: Nguồn gốc ngày này từ đâu?

Theo Timeanddate.com, Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone của Liên Hiệp Quốc được tổ chức vào ngày 16.9 hằng năm. Sự kiện này kỷ niệm ngày ký kết Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone vào năm 1987.

Vai trò chính của tầng ozon là hoạt động như một lá chắn vô hình bảo vệ trái đất khỏi các tia cực tím (UV) có hại từ mặt trời ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Năm 1987, đại diện từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đã họp tại Montreal và tuyên bố với thế giới rằng đã đến lúc chấm dứt việc phá hủy tầng ozone. Thông qua Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone, các quốc gia này đã cam kết loại bỏ các chất đe dọa tầng ozone ra khỏi thế giới.

Vào ngày 19.12.1994, Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 16.9 là Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone, kỷ niệm ngày ký kết Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone năm 1987. Ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 16.9.1995, tính đến nay đã 30 năm.

Mọi người thường làm gì vào ngày này?

Vào ngày này, các nhà giáo dục, đặc biệt ở cấp tiểu học và trung học trên toàn thế giới tổ chức các hoạt động lớp học tập trung vào các chủ đề liên quan đến tầng ozone, biến đổi khí hậu và suy giảm tầng ozone.

Một số giáo viên sử dụng các bộ tài liệu giáo dục từ Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) được thiết kế riêng để giải quyết các chủ đề về tầng ozone của trái đất.

Các hoạt động khác được tổ chức bởi các nhóm cộng đồng, cá nhân, trường học và tổ chức địa phương khác nhau trên toàn thế giới bao gồm quảng bá các sản phẩm thân thiện với tầng ozone; các chương trình và sự kiện đặc biệt về việc bảo vệ tầng ozone; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ tầng ozone hay trao giải thưởng cho những người đã nỗ lực bảo vệ tầng ozone của trái đất…

90% ozone trong khí quyển nằm ở tầng bình lưu, tầng khí quyển nằm ở độ cao từ 10 đến 50 km ẢNH MINH HỌA: TRỊNH CƯỜNG

Theo NASA, tầng ozone là một lớp trong khí quyển trái đất hấp thụ hầu hết bức xạ cực tím (UV) từ mặt trời. Tầng ozone chứa nồng độ ozone tương đối cao, mặc dù vẫn còn rất nhỏ so với oxy thông thường.

Ozone là một loại khí được tạo thành từ 3 nguyên tử oxy. Nó tồn tại tự nhiên với hàm lượng nhỏ ở tầng trên của khí quyển (tầng bình lưu). Ozone bảo vệ sự sống trên trái đất khỏi bức xạ cực tím từ mặt trời. 90% ozone trong khí quyển nằm ở tầng bình lưu, tầng khí quyển nằm ở độ cao từ 10 đến 50 km.