Hôm nay 29.12, Hải Phòng ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19

Theo Sở Y tế TP.Hải Phòng, tổng số ca nhiễm tại thành phố đến thời điểm này là 8.7111 ca, trong đó có 14 ca tử vong.

Trong số 1.006 ca F0 ghi nhận ngày hôm nay, tại H.Thủy Nguyên có 278 ca, H.An Dương 108 ca, Q.Lê Chân 105 ca, Q.Ngô Quyền có 93 ca, H.Vĩnh Bảo 75 ca, Q.Dương Kinh 72 ca, H.Kiến Thụy 68 ca, Q.Hải An 44 ca, H.An Lão 37 ca, Q.Hồng Bàng 36 ca, Q.Đồ Sơn 32 ca, H.Tiên Lãng 27 ca, Q.Kiến An 18 ca, H.Cát Hải 18 ca và 1 thuyền viên mới nhập cảnh. Các ca nhiễm mới phát sinh do có nhiều người chủ động đi làm xét nghiệm và qua đó phát hiện nhiễm Covid-19.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, kiêm Giám đốc Sở Y tế TP.Hải Phòng, cho biết: “Tình hình dịch bệnh tại TP.Hải Phòng đang rất phức tạp, số ca nhiễm sẽ tăng nhanh vì dịch bệnh đã xâm nhập vào các khu, cụm công nghiệp. Có thể trong thời gian tới sẽ có cả nghìn ca/ngày. Tuy nhiên, TP.Hải Phòng đã có chuẩn bị”.

Theo ông Lê Khắc Nam, dù số ca nhiễm tăng cao nhưng có đến 97% bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng. Chính vì vậy, TP.Hải Phòng đã triển thành lập 226 trạm y tế lưu động để điều trị F0 tại nhà.





“Tất cả F0 nhẹ và nhà có đủ điều kiện cách ly chúng tôi đều cho điều trị ở nhà. F0 nhẹ mà nhà không đủ điều kiện cách ly thì sẽ cho ra khu điều trị do phường, xã bố trí để tiện điều trị và giảm tải cho bệnh viện”, ông Nam thông tin.

Được biết, TP.Hải Phòng cũng đã lên phương án thành lập thêm 500 trạm y tế lưu động. Nhân lực huy động trong dân như tổ Covid-19 cộng đồng trước kia. “Nếu cần thì sẽ huy động sinh viên, cán bộ Trường đại học Y dược TP.Hải Phòng, Trường cao đẳng Y tế Hải Phòng. Xe cấp cứu hiện vẫn đủ nhưng nếu dịch bùng phát tiếp thì TP.Hải Phòng sẽ huy động xe taxi 7 chỗ, lắp bình ô xy để làm xe cấp cứu, cái này có phương án rồi”, ông Nam cho hay.

Đề phòng số bệnh nhân nặng phải nhập viện điều trị tăng cao, TP.Hải Phòng đã lắp đặt hệ thống ô xy khí nén đến các giường bệnh ở 10 bệnh viện và đang triển khai lắp đặt tại 12 bệnh viện khác. “TP.Hải Phòng cũng đã cho phép Sở Y tế mua sắm trang thiết bị để lắp đặt 100 giường bệnh hồi sức cấp cứu và 300 giường bệnh nặng. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ có hàng nghìn ca F0/ngày”, ông Nam cho hay.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Sở Y tế TP.Hải Phòng, 100% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ tiêm mũi 2 cũng đạt 93%. 100% trẻ em từ 12 - 17 tuổi đã được tiêm mũi 1, hơn 96% trẻ em từ 12 - 17 tuổi tiêm mũi 2. “TP.Hải Phòng cũng đang tiến hành tiêm mũi 3 cho người dân và rà soát lại toàn bộ dân cư, người lao động để tiêm bổ sung, đảm bảo miễn dịch cộng đồng cho thành phố”, ông Nam nói.