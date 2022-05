Hôm nay bầu cử lãnh đạo Hồng Kông, ứng viên duy nhất Lý Gia Siêu

Theo tờ South China Morning Post, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 ngày 8.5 (giờ địa phương), với ứng viên duy nhất Lý Gia Siêu (65 tuổi) sẽ trở thành đặc khu trưởng Hồng Kông.

Dù là ứng viên duy nhất, cựu Tổng thư ký Hồng Kông đã tiếp tục vận động sự ủng hộ vào ngày 7.5 trước thềm bầu cử. Theo các nguồn tin, ông không tham gia hoạt động công khai nhưng đã có nhiều cuộc gọi nhằm đảm bảo có được số phiếu cao nhất từ các thành viên Ủy ban Bầu cử.

Các thành viên sẽ có 2 lựa chọn là “ủng hộ” và “không ủng hộ”, do không có ứng viên thứ 2. Ông Lý sẽ chỉ cần 750 phiếu để đắc cử. Thực ra, ông đã được 786 thành viên ủng hộ tham gia tranh cử, nên chiến thắng dường như là điều chắc chắn.

Theo AFP, khoảng 6.000-7.000 cảnh sát đã sẵn sàng nhằm đảm bảo bầu cử diễn ra suôn sẻ. Dự kiến ông sẽ nhậm chức vào ngày 1.7, trùng với ngày kỷ niệm Hồng Kông được Anh trao trả về Trung Quốc.

Khi tranh cử, ông Lý cam kết sẽ giúp Hồng Kông là một “thành phố quốc tế” trở lại và tăng cường năng lực cạnh tranh.

“Chúng ta là nơi tiếp cận đến thị trường đại lục. Đây là thế mạnh mà không thành phố nào ở Trung Quốc hay các nước khác trên thế giới thay thế được”, ông phát biểu trong chiến dịch mang tên “Cùng khởi đầu chương mới cho Hồng Kông”.





Ông cho biết Hồng Kông sẽ phát triển vùng đô thị mới ở phía bắc và gần đại lục để trở thành động lực phát triển mới.

Kế hoạch trên cũng sẽ giải quyết vấn đề nhà cửa và chính quyền sẽ cải cách thủ tục để xây nhiều nhà để người dân có thể tiếp cận dễ hơn. Ông cho rằng vấn đề nhà cửa sẽ giải quyết nhiều vấn đề khác như phát triển thanh niên và đối phó nghèo.

Về an ninh, ứng viên từng có 35 năm phục vụ trong ngành cảnh sát này cho biết ông sẽ đặt nền tảng cho sự ổn định bằng cách ban hành thêm các luật an ninh và tiến hành đánh giá toàn diện về nguy cơ an ninh trong các lĩnh vực như tài chính và hạ tầng, theo Reuters.

Tháng trước, nữ đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (65 tuổi) cho biết bà sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 tại cuộc bầu cử ngày 8.5.

Kể từ khi được Anh trao trả về cho Trung Quốc đến nay, Hồng Kông đã có 4 đặc khu trưởng gồm Đổng Kiến Hoa, Tăng Âm Quyền, Lương Chấn Anh và Lâm Trịnh Nguyệt Nga.