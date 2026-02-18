Hôm nay mùng 2 tết, người Việt đón tiết Vũ thủy: Tiết khí này ý nghĩa gì?

Theo lịch âm hôm nay là mùng 2 tết hay mùng 2 tháng giêng, theo cách gọi can chi là ngày Quý Hợi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ. Theo dương lịch là thứ tư giữa tuần, nhằm ngày 18.2. Tiết Vũ thủy chính thức bắt đầu từ hôm nay.

Mùng 2 tết bắt đầu tiết Vũ thủy ẢNH: AI

Người Việt Nam vừa trải qua tiết khí Lập xuân, tiết khí khởi đầu trong 24 tiết khí của năm. Cụ thể, tiết Lập xuân 2026 bắt đầu vào ngày 4.2.2026 dương lịch (tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày hôm qua 17.2.2026 (tức đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Điều thú vị, khác với nhiều năm, mùng 1 và mùng 2 tết năm nay lại nằm trong hai tiết khí khác nhau. Ngay sau ngày mùng 1 tết, ngày 18.2.2026 (tức mùng 2 tết) tiết Vũ thủy tiếp nối và kéo dài tới ngày 4.3.2026 (tức ngày 16 tháng giêng). Tiếp nối sau tiết Vũ thủy sẽ là tiết Kinh trập, bắt đầu ngay ngày hôm sau 5.3.2026.

Tiết Vũ thủy có ý nghĩa gì?

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Ngày bắt đầu tiết Vũ thủy hằng năm thường diễn ra vào khoảng ngày 18 hay 19.2 dương lịch, khi mặt trời ở xích kinh 330° (kinh độ mặt trời bằng 330°). Ý nghĩa của tiết khí này là ẩm ướt.

Tiết Vũ thủy chính là sau khi mùa đông kết thúc, thời tiết bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nhỏ li ti cũng xuất hiện nhiều hơn, không khí cũng bắt đầu ấm dần lên ẢNH: CAO AN BIÊN

Đúng như tên gọi, thời gian diễn ra tiết Vũ thủy chính là sau khi mùa đông kết thúc, thời tiết bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nhỏ li ti cũng xuất hiện nhiều hơn, không khí cũng bắt đầu ấm dần lên. Trong tiết Vũ thủy, độ ẩm và nhiệt độ chênh lệch rõ rệt so với thời gian trước đây. Cũng chính vì điều này, con người cũng cần có sự thay đổi để thích ứng, bảo vệ sức khỏe bản thân trong tiết khí này.

Trong nông nghiệp, theo kinh nghiệm dân gian, tiết Vũ thủy là lúc đất đai mang độ ẩm cao tạo điều kiện cho sự phát triển của cây cối. Đây là dịp thích hợp để nông dân thực hiện canh tác, trồng trọt trên đất để bắt đầu một vụ mới.