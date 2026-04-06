Hôm nay, nhiều nơi nắng nóng gần 40 độ C

Hôm nay (6.4), nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Cập nhật thời tiết mới nhất vào trưa nay từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mức nhiệt cao nhất cả nước lên tới 39,6 độ C ghi nhận tại Hương Khê (Hà Tĩnh). Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng đạt và vượt mức 39 độ C. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có Tây Hiếu và Vinh, còn tại Hà Tĩnh ngoài Hương Khê có thêm trạm Hà Tĩnh và Tuyên Hóa.

Ngoài ra, nhiều nơi khác ở phía tây bắc Bắc bộ và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt 37 - 38 độ C; trong khi Tây nguyên và Đông Nam bộ nắng nóng phổ biến 36 - 37 độ C.

Dự báo trong ngày 7 - 8.4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi gay gắt đến đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C). Cụ thể, khu vực tây Bắc bộ có mức nhiệt cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Tây nguyên và Nam bộ có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do nắng nóng gay gắt và độ ẩm trong không khí thấp nên nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tăng cao do thời tiết rất khô và nhu cầu điện tăng mạnh.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2 - 4 độ C hoặc hơn, nhất là tại nhưng nơi có bê tông, đường nhựa. Đối với sức khỏe, nắng nóng dễ gây mất nước, sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.