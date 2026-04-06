Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, nhiều nơi nắng nóng gần 40 độ C

Chí Nhân
06/04/2026 15:37 GMT+7

Trưa nay (6.4), nhiệt độ cao nhất nhiều nơi gần 40 độ C, dự báo nắng nóng kéo dài và gia tăng cường độ trong những ngày tới.

Hôm nay (6.4), nhiều nơi trên cả nước xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Cập nhật thời tiết mới nhất vào trưa nay từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mức nhiệt cao nhất cả nước lên tới 39,6 độ C ghi nhận tại Hương Khê (Hà Tĩnh). Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng đạt và vượt mức 39 độ C. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có Tây Hiếu và Vinh, còn tại Hà Tĩnh ngoài Hương Khê có thêm trạm Hà Tĩnh và Tuyên Hóa.

Hôm nay nắng nóng gần 40 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng gay gắt gần 40 độ C, dự báo những ngày tới tiếp tục tăng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, nhiều nơi khác ở phía tây bắc Bắc bộ và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt 37 - 38 độ C; trong khi Tây nguyên và Đông Nam bộ nắng nóng phổ biến 36 - 37 độ C.

Dự báo trong ngày 7 - 8.4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi gay gắt đến đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C). Cụ thể, khu vực tây Bắc bộ có mức nhiệt cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Tây nguyên và Nam bộ có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do nắng nóng gay gắt và độ ẩm trong không khí thấp nên nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tăng cao do thời tiết rất khô và nhu cầu điện tăng mạnh.

Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo 2 - 4 độ C hoặc hơn, nhất là tại nhưng nơi có bê tông, đường nhựa. Đối với sức khỏe, nắng nóng dễ gây mất nước, sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Tuần sau, TP.HCM sẽ nóng như 'chảo lửa'

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng nắng nóng gay gắt nhiệt độ nhiệt độ cao nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận