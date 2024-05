Hơn 1 tấn vàng bơm ra thị trường, giá vẫn neo cao

Tăng nguồn cung hơn 1 tấn vàng ra thị trường

Kết thúc phiên đấu thầu ngày 16.5, có 11 thành viên trúng thầu 12.300 lượng vàng. Mức giá trúng thầu cao nhất là 88,92 triệu đồng, thấp nhất 88,89 triệu đồng/lượng. Đây là phiên đấu thầu thứ 7 và có khối lượng trúng thầu cao nhất. Như vậy qua 4 phiên, khối lượng trúng thầu lên 27.200 lượng, tương ứng hơn 1,02 tấn vàng. Mức giá trúng thầu lần này cao hơn giá mua vào của các đơn vị kinh doanh trên thị trường khoảng 1,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với giá vàng thế giới, mức giá trúng thầu cao hơn gần 15,5 triệu đồng/lượng.

Đáng nói, dù một lượng vàng lớn trúng thầu được tung ra thị trường nhưng giá vẫn không giảm nhiều như suy nghĩ của nhiều người. So với mức giá đầu ngày 16.5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC chỉ giảm 400.000 đồng/lượng, mua vào 87,5 triệu đồng, bán ra còn 90 triệu đồng. Tập đoàn Doji giảm 200.000 đồng mỗi lượng, còn 87,5 triệu đồng, bán ra 89,4 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 87,55 triệu đồng, bán ra 89,5 triệu đồng… Vàng nhẫn giảm từ 150.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào còn 75,98 triệu đồng, bán ra 77,38 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 75,85 triệu đồng, bán ra 77,35 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 75,35 triệu đồng, bán ra 77,15 triệu đồng… Còn so với mức giá kỷ lục đạt được ở 92,4 triệu đồng/lượng cách đây 1 tuần, giá vàng hiện nay giảm 3 triệu đồng/lượng và người mua vàng ở đỉnh lỗ gần 5 triệu đồng/lượng.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong phiên đấu thầu ngày 14.5, đã có 8 thành viên trúng thầu với tổng khối lượng là 8.100 lượng, trong đó có 3 Công ty là Công ty SJC, Công ty Doji, Công ty PNJ trúng thầu cùng với 5 ngân hàng thương mại. Tại các phiên đấu thầu vừa qua, Công ty SJC trúng thầu với khối lượng 2.000 lượng mỗi phiên. Được biết, sau khi trúng thầu, số lượng vàng này cũng được SJC thực hiện bán ngay ra thị trường.

Dù giá vàng miếng SJC giảm không nhiều nhưng khoảng cách với thế giới thì rút ngắn lại do giá vàng thế giới tăng nhanh trong phiên hôm qua. Cụ thể, giá vàng miếng SJC ngày 16.5 cao hơn thế giới 16,5 triệu đồng/lượng thay vì 17,4 triệu đồng/lượng trước đó, còn vàng nhẫn vẫn cao hơn 4 triệu đồng/lượng. Kết quả này đến từ việc giá quốc tế tăng nhanh, khoảng 37 USD/ounce, lên 2.389 USD/ounce trong phiên hôm qua.

Lý giải về chuyện vàng đã được đưa ra thị trường nhưng giá chưa giảm nhiều, chuyên gia Dương Anh Vũ cho rằng nguyên nhân từ việc giá vàng thế giới đang trở lại ngưỡng kháng cự 2.390 USD/ounce và nhiều khả năng chạm 2.468 USD/ounce. Chiến sự khu vực Đông Âu và xung đột Dải Gaza là những yếu tố hỗ trợ then chốt cho kim loại quý. "Với diễn biến này, giá vàng trong nước có thể trở lại mức kỷ lục 92 triệu đồng/lượng. Khả năng giá vàng trong nước chạm 95 triệu đồng/lượng còn để ngỏ bởi số vàng đấu thầu từ NHNN phần nào có tác dụng. Hiện chênh lệch trong nước so với thế giới đã thu hẹp còn 17 triệu đồng/lượng so với khoảng cách 20 triệu đồng/lượng của tuần trước", ông Vũ dự báo và cho rằng để giá vàng giảm cần có thời gian dài hơn.

"Sau khi đấu thầu hơn 27.200 lượng, giá vàng miếng SJC rút ngắn được mức đắt đỏ 3 triệu đồng, xuống còn 17 triệu đồng. Muốn kéo xuống 10 triệu đồng/lượng trong thời gian tới, số lượng vàng cần cung ra thị trường cũng phải thêm 30.000 lượng. Giá vàng có giảm xuống thì người dân cũng không bán vàng ra nếu không có lời", chuyên gia này nói.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối Tác Mới, thì tỏ ra lạc quan hơn khi cho rằng với tốc độ cung vàng qua các phiên đấu thầu, nhất là phiên ngày 16.5 với khối lượng lớn thì khả năng giá vàng trong nước sẽ xuất hiện lại mức giá 85 triệu đồng/lượng. Trong trường hợp giá thế giới tăng, giá trong nước sẽ không giảm hoặc giảm chậm, điều này sẽ giúp biên độ trong và ngoài nước kéo sát lại.

NHNN cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng để tăng cung ra thị trường. Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường quốc tế và động thái điều hành, kiểm soát thị trường vàng trong thời gian tới, người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.