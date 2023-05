Hơn 1 tỉ đồng đến với người nghèo Quảng Trị

Chiều 7.5, tại thôn Câu Hà (xã Hải Phong, H.Hải Lăng), ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã tặng 2 tấn gạo, nếp, 12 chiếc xe đạp (trị giá 1,6 triệu đồng/chiếc), 1 chiếc xe lắc và 60 phần tiền mặt (mỗi phần 1 triệu đồng). Đối tượng mà ni sư Tâm Nguyệt hướng tới là những cụ già neo đơn, những em nhỏ hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.



Hàng chục chiếc xe đạp đã được ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt trao cho các em học sinh Quảng Trị NGUYỄN PHÚC

Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hải Phong, cho biết đối với rất nhiều người dân địa phương, ân tình của ni sư Tâm Nguyệt dành cho họ "cao như núi". "Rất nhiều người nghèo ở địa phương đã được ni sư giúp đỡ để có cuộc sống tốt hơn. Ngày mưa lụt trắng trời, sư lặn lội đường xa ra cứu trợ; ngày nắng cháy mùa màng thất bát cũng thấy ni sư tìm về. Lãnh đạo xã thực sự cảm ơn tấm lòng của ni sư, dù ở xa cả ngàn cây số nhưng luôn đồng hành với chính quyền trong công tác an sinh xã hội", ông Giang xúc động nói.

Tiếp tục hành trình, sáng sớm 8.5, đoàn thiện nguyện của Báo Thanh Niên và ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã vào tận bản Khe Me (xã Linh Trường, H.Gio Linh), nơi sinh sống của đồng bào Vân Kiều, để tặng quà. Đoàn đã phải huy động cả xe tải để vận chuyển số quà "khủng" gồm 2 tấn gạo, 18 chiếc xe đạp, hàng chục thùng bánh, kẹo, khăn mặt… đến điểm tập kết là Nhà văn hóa cộng đồng bản Khe Me. Tại đây, ni sư còn tặng 200 suất tiền (1 triệu đồng/suất) cho 200 hộ nghèo. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn đến tận nhà những chủ hộ bị bệnh hoặc quá già yếu không thể đến điểm tập trung. Ông Hồ Văn Ky (bản Khe Me) xúc động nói rằng cũng đã từng có các nhà thiện nguyện vào thăm dân bản nhưng chu đáo và có tâm như ni sư thì là lần đầu.

Ni sư Tâm Nguyệt lì xì cho các em nhỏ ở bản Khe Me (xã Linh Trường, H.Gio Linh, Quảng Trị)

Chiều cùng ngày, ni sư Tâm Nguyệt ngược ra xã Hải Lâm (H.Hải Lăng) để đến với cô trò Trường mầm non xã Hải Lâm. Tại đây, ni sư tặng quà, bánh, sữa và tặng nhà trường hệ thống mái che trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau đó, bà tiếp tục đến với một điểm trường lẻ khác của Trường mầm non xã Hải Lâm để tặng quà.

Trong 2 ngày, số quà và tiền mặt khoảng 700 triệu đồng đã được ni sư Tâm Nguyệt trao đến tay người nghèo. Tưởng như hành trình thiện nguyện của bà đợt này đã kết thúc trọn vẹn, thì đến gần cuối ngày bà thông báo thêm tin vui. "Sư đi mới thấy nhiều người ở Quảng Trị còn cực quá, đến cái nhà ở cũng không có hoặc cái nhà mà không ra cái nhà. Vậy nên sư quyết định tặng thêm 5 ngôi nhà, mỗi ngôi trị giá 80 triệu đồng, cho người nghèo Quảng Trị. Nhờ anh em Báo Thanh Niên thực hiện dùm sư…", ni sư Tâm Nguyệt nói.