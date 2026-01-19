Hơn 100 ĐH, CĐ xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

Đến thời điểm này có 112 cơ sở đào tạo ĐH và CĐ đăng ký sử dụng điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển ảnh: đào ngọc thạch

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa cập nhật danh sách các trường ĐH-CĐ đăng ký sử dụng điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 để xét tuyển.

Trong đó, hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM có 8 thành viên gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Kinh tế-Luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang, Trường ĐH Khoa học sức khỏe.

Bên cạnh đó, 94 đơn vị đào tạo ĐH khác ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM có sử dụng kết quả này xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh năm nay. Trong số này có nhiều ĐH gồm: ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Trà Vinh, ĐH Duy Tân.

Bên cạnh đó, một số trường khối quân đội cũng xét tuyển kết quả kỳ thi này như: Học viện Quân y, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin…

Nhiều trường ĐH công lập khác thu hút nhiều thí sinh quan tâm như: Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM…

Ngoài ra, 10 trường CĐ cũng xét tuyển bằng điểm kỳ thi này. Danh sách các trường cụ thể như sau:

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức gồm 2 đợt, đợt 1 vào ngày 5.4 và đợt 2 vào ngày 24.5; tại 15 tỉnh/thành phố (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập), gồm: TP.HCM, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.