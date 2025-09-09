Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hơn 100 phụ nữ Hàn Quốc khởi kiện vì bị ép bán dâm cho binh sĩ Mỹ

Khánh An
Khánh An
09/09/2025 15:14 GMT+7

Hơn 100 nạn nhân Hàn Quốc nộp đơn kiện chính thức cáo buộc và lần đầu yêu cầu quân đội Mỹ xin lỗi vì họ bị buộc bán dâm cho các binh sĩ Mỹ đồn trú từ thập niên 1950 đến 1980.

Hơn 100 phụ nữ Hàn Quốc khởi kiện vì bị ép bán dâm cho binh sĩ Mỹ - Ảnh 1.

Một tòa nhà từng là phòng khám dành cho gái mại dâm được thuê để phục vụ binh lính Mỹ tại thành phố Dongducheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc)

Ảnh: AFP

Hãng AFP ngày 9.9 dẫn lời các luật sư đại diện cho biết hơn 100 phụ nữ Hàn Quốc vừa khởi kiện vì bị buộc bán dâm cho các binh sĩ Mỹ đồn trú tại nước này.

Các nhà sử học và nhà hoạt động cho biết hàng chục ngàn phụ nữ Hàn Quốc từng làm việc tại các nhà chứa do nhà nước cho phép mở từ thập niên 1950 đến 1980, phục vụ binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây.

Năm 2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết chính phủ đã "thiết lập, quản lý và điều hành" trái phép các nhà chứa phục vụ quân đội Mỹ, đồng thời ra lệnh bồi thường cho khoảng 120 nguyên đơn.

Tuần trước, 117 nạn nhân tiếp tục nộp đơn kiện mới, lần này chính thức cáo buộc và lần đầu yêu cầu quân đội Mỹ xin lỗi. Vụ kiện đòi bồi thường 10 triệu won (khoảng 190 triệu đồng) cho mỗi nạn nhân.

Theo các nhà sử học, nền kinh tế xoay quanh các nhà chứa phục vụ lính Mỹ ở những thị trấn quanh căn cứ, bao gồm nhà hàng, tiệm cắt tóc và quán bar dành cho binh sĩ Mỹ, chiếm khoảng 25% GDP của Hàn Quốc trong thập niên 1960 và 1970.

"Mãi đến giờ tôi vẫn không thể quên việc bị lính Mỹ đánh đập, tát chỉ vì cúi đầu khi rót rượu, vì không cười, hoặc chẳng vì lý do gì cả", một nguyên đơn ẩn danh ngoài 60 tuổi cho biết.

Bà kể mình mới 17 tuổi khi bị lừa vào công việc, tưởng rằng sẽ làm bartender, nhưng sau đó bị buộc phải bán dâm và bị buộc phải ở lại làm việc để trả nợ.

Mỹ hiện vẫn duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc để giúp bảo vệ nước này trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho hay đã biết về các thông tin liên quan, nhưng nói rằng "chúng tôi sẽ không bình luận khi các thủ tục pháp lý đang diễn ra".

"Chúng tôi khẳng định không dung túng bất kỳ hành vi nào vi phạm luật pháp, quy định hay chỉ thị của Hàn Quốc, và luôn cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về trật tự và kỷ luật", USFK nhấn mạnh.

Gái mại dâm được ký hợp đồng, nghỉ thai sản và hưởng lương hưu tại Bỉ

Gái mại dâm được ký hợp đồng, nghỉ thai sản và hưởng lương hưu tại Bỉ

Theo luật mới, những người hành nghề mại dâm tại Bỉ được hưởng các quyền lợi như những người làm nghề khác.

