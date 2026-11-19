Cuộc hành trình hằng năm của hơn 100 triệu con cua đỏ trên đảo Giáng Sinh, vùng lãnh thổ xa xôi của Úc nằm trên Ấn Độ Dương diễn ra khi mùa mưa bắt đầu, thúc đẩy chúng di chuyển về phía biển để sinh sản.

Những con cua đỏ trong cuộc di cư trên đảo Giáng sinh (Úc) ngày 14.11 Ảnh: Reuters

Thời điểm diễn ra cuộc di cư quy mô lớn xuyên qua các khu rừng, băng qua đường sá và cầu cống này có liên quan chu kỳ mặt trăng. Những con cua này thường chọn thời điểm đẻ trứng vào "trước bình minh, khi thủy triều rút trong giai đoạn cuối của chu kỳ trăng", theo Cơ quan quản lý công viên quốc gia Úc.

Sự kiện này đòi hỏi quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tháng từ các nhà bảo tồn trên đảo Giáng sinh, nằm cách Indonesia 350 km về phía nam và cách đất liền Úc hơn 1.000 km.

Cảnh cua đỏ di cư trên đảo Giáng sinh (Úc) ngày 14.11 Ảnh: Reuters

Phục hồi ấn tượng nhờ kiểm soát kiến vàng

Ông Chris Chartres, quản lý Công viên quốc gia đảo Giáng sinh thuộc Parks Australia, cho biết: "Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đảo Giáng Sinh để chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này".

"Những nỗ lực bảo tồn liên tục đóng vai trò then chốt trong sự phục hồi của loài này, đặc biệt là công tác kiểm soát kiến vàng, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cua đỏ", ông Chartres nói thêm.



Nhờ những nỗ lực đó, quần thể cua đỏ đã phục hồi từ khoảng 50 triệu cá thể lên mức hiện tại. "Cua đỏ là loài chủ chốt trên đảo. Chúng đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe của hệ sinh thái rừng, nên khi quần thể cua đỏ phát triển tốt, toàn bộ hệ sinh thái đều được hưởng lợi", ông Chartres nhấn mạnh.