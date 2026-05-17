Giới trẻ

Hơn 1.000 người 'đốt cháy' sân khấu hội thi văn nghệ hot nhất P.Bàn Cờ

Tuấn Quang
17/05/2026 14:30 GMT+7

Hơn 1.000 thí sinh và 47 đơn vị đã tham gia tại Hội thi văn nghệ "Âm vang tiếng hát Bàn Cờ" mang đến những tiết mục ca ngợi 50 năm thành phố mang tên Bác.

Sáng 17.5, Ủy ban MTTQ phường phối hợp UBND phường, Đoàn phường, Công đoàn phường, Hội liên hiệp Phụ nữ phường và Hội Cựu chiến binh phường Bàn Cờ tổ chức Hội thi văn nghệ "Âm vang tiếng hát Bàn Cờ" lần 2 năm 2026 với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm rạng rỡ tên Người".

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ P.8Bàn Cờ, TP.HCM, cho biết Hội thi văn nghệ lần này không chỉ là sân chơi bổ ích để các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta dùng lời ca, tiếng hát, để ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển của TP.HCM và sự thay đổi từng ngày của thành phố thân yêu.

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, phát biểu tại hội thi

Trong khuôn khổ hội thi, các đội thi được chia thành bảng A gồm các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, công đoàn cơ sở và bảng B gồm các khu phố trên địa bàn P.Bàn Cờ.

Ban chỉ huy quân sự P.Bàn Cờ biểu diễn tại ngày hội "Âm vang tiếng hát Bàn Cờ"

Công đoàn cơ sở Trường THCS Kiến Thiết biểu diễn tại hội thi "Âm vang tiếng hát Bàn Cờ"

Chị Lê Nguyệt Thu, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Thăng Long, cho biết để chuẩn bị cho hội thi "Âm vang tiếng hát Bàn Cờ", đội văn nghệ của trường đã tập luyện rất nghiêm túc và cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học và luyện tập.

"Dù thời gian chuẩn bị không có nhiều nhưng cả đội luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau và giữ tinh thần nhiệt huyết. Tham gia cuộc thi không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn giúp các thầy cô và học sinh thêm tự hào về thành phố mang tên Bác kính yêu", chị Thu nói.

Theo chị Thu, năm nay kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác nên trường quyết định chọn ca khúc "Mùa xuân trên TP.HCM" để thể hiện niềm tự hào là công dân của thành phố. 

"Các thầy cô đã cùng nhau lựa chọn những tiết mục phù hợp với chủ đề, chú trọng từ lời hát, động tác đến trang phục để thể hiện tình yêu quê hương. Trong đợt này, trường chọn các em học sinh khối 7 và khối 8 tham gia biểu diễn. Hơn nữa, các em cũng vừa hoàn tất kỳ thi học kỳ 2 nên có thêm thời gian để tập luyện cùng thầy cô", chị Thu nói.

 Giáo viên Trường tiểu học Lương Định Của biểu diễn tiết mục 50 năm âm vang dân tộc và 50 năm sắc son tên người

Chị Trần Thị Minh Thư, Hiệu trưởng Trường Mầm non 2, cho biết nhà trường lựa chọn trang phục theo tinh thần tiết kiệm bằng cách sử dụng đồng phục của trường. "Trang phục mang màu sắc riêng của trường và cũng phù hợp với chủ đề hội thi nên mình sử dụng để thể hiện nét riêng của đơn vị", chị Thư nói.

Theo chị Thư, sau khi nhận được thông báo, trường chỉ có khoảng 2 tuần để tập luyện. Tuy nhiên, do đặc thù của bậc mầm non là giáo viên phải chăm sóc và giáo dục trẻ cả ngày nên không thể dành riêng một buổi để tập. Các cô giáo chủ yếu tranh thủ thời gian nghỉ trưa để luyện tập.

"Trường chọn tiết mục 'Đến với con người Việt Nam tôi' vì ca khúc gắn liền với hình ảnh đất nước Việt Nam. Hiện nay Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển nên dù có nhiều bài hát mới nhưng mình vẫn chọn ca khúc này với mong muốn giới thiệu hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế để mọi người biết đến và tìm đến Việt Nam nhiều hơn", chị Thư chia sẻ.

