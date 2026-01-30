Hơn 1.000 phụ nữ vùng cao được chăm sóc sức khỏe sinh sản cùng Laurier

Với 30 năm phát triển tại Việt Nam, Công ty TNHH Kao Việt Nam (Kao Việt Nam) luôn hướng đến mục tiêu vì sức khỏe phụ nữ, không bằng các tuyên ngôn lớn, mà thông qua những hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong đời sống. Chiến dịch "Hành Trình Xanh - Nụ Cười Hồng" được triển khai nằm trong cam kết dài hạn của Kao Việt Nam và nhãn hàng Laurier về chăm sóc và nâng cao nhận thức sức khỏe phụ nữ tại Việt Nam, đặc biệt ở những khu vực còn nhiều hạn chế về tiếp cận y tế.

Hoạt động tư vấn, thăm khám sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng cao do Laurier tài trợ và đồng hành, nằm trong chiến dịch "Hành trình Xanh - Nụ cười Hồng" ẢNH: KAO VIỆT NAM

Trong hành trình Xanh đưa hoạt động y tế đến những vùng cao, vùng xa, không ít phụ nữ lần đầu được tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản, lần đầu được thăm khám, tư vấn về các vấn đề phụ khoa. Qua đó, Laurier mong muốn truyền cảm hứng để phụ nữ hiểu và chủ động trong việc yêu thương và chăm sóc bản thân, an tâm hơn trong cuộc sống, đặc biệt ở những khu vực còn nhiều hạn chế về điều kiện y tế.

Phụ nữ địa phương có mặt tại Điểm Y tế Chí Viễn thuộc xã Đàm Thủy (Cao Bằng) để tham gia thăm khám, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí ẢNH: KAO VIỆT NAM

Những con số "biết nói" tại Hành Trình Xanh 2025

Lễ tổng kết chiến dịch diễn ra hôm 23.1.2026 không chỉ khép lại một hành trình nhiều dấu ấn, mà còn để gửi lời tri ân đến người tiêu dùng trên toàn quốc đã tin tưởng thương hiệu Laurier, chung tay tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Chỉ trong một tháng triển khai, "Hành Trình Xanh - Nụ Cười Hồng" đã "cán đích" với những con số mang nhiều cảm xúc. Mỗi gói băng vệ sinh Laurier được người tiêu dùng lựa chọn đã góp thêm 1.000 đồng vào quỹ hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Tổng số tiền tài trợ cho chương trình lên đến 617.449.000 đồng. Ý nghĩa lớn hơn, từ hàng triệu hành động nhỏ, Laurier đã trở thành cầu nối để mỗi người tiêu dùng cùng góp sức, chung tay nuôi dưỡng một hành trình xanh bền vững và lan tỏa những "nụ cười hồng" của sự quan tâm. Chỉ với 1.000 đồng, thêm nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, được chăm lo sức khỏe sinh sản và thêm an tâm trong cuộc sống.

Tổng số tiền tài trợ được gửi đến Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam để thực hiện chuyến thăm khám, trao bởi đại diện Kao Việt Nam ẢNH: KAO VIỆT NAM

Cùng với người tiêu dùng, sức lan tỏa bền vững của chiến dịch còn đến từ mạng lưới 36 đối tác bán lẻ với hơn 8.800 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng như WinMart, WinMart+, Co.opmart, AEON, Long Châu, Pharmacity,…

Tổng kết, chương trình đã tổ chức thăm khám sức khỏe sinh sản cho hơn 1.000 phụ nữ tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, đồng thời hỗ trợ hơn 4.800 sản phẩm băng vệ sinh Laurier và cấp phát thuốc miễn phí theo tư vấn của đội ngũ y bác sĩ. Với nhiều chị em vùng cao, đây là lần đầu những vấn đề "thầm kín" được lắng nghe, quan tâm, hướng dẫn một cách khoa học và kỹ lưỡng.

Quan trọng hơn, giá trị lâu dài của chương trình nằm ở việc nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng về sức khỏe sinh sản, đồng thời kết nối thêm các nguồn lực hỗ trợ, hướng về những địa bàn còn hạn chế về thông tin, cơ sở y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nối dài cam kết vì sức khỏe cộng đồng

Mỗi gói băng vệ sinh Laurier được người tiêu dùng tin chọn đã góp thêm 1.000 đồng cho hành trình xanh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ẢNH: KAO VIỆT NAM

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: "Với những người tổ chức chương trình như chúng tôi, giá trị lớn nhất của chương trình là giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình. Không chỉ được thăm khám, họ còn được lắng nghe, được tư vấn đúng cách và dần hình thành ý thức coi sức khỏe là một ưu tiên, chứ không phải điều để sau cùng. Quan trọng nhất là chương trình tạo ra sự thay đổi về nhận thức, để phụ nữ hiểu rằng chăm sóc sức khỏe không phải là xa xỉ, mà là quyền và trách nhiệm với chính bản thân".

Trực tiếp tham gia thăm khám lưu động trong chương trình năm nay, đại diện Điểm Y tế Chí Viễn, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: "Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe phụ khoa tại địa phương rất cao, nhưng còn gặp nhiều hạn chế như điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá đi lại chưa được thuận tiện. Người dân cũng chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thăm khám định kỳ sức khỏe phụ khoa. Do đó, hoạt động thăm khám sức khỏe lưu động mang lại lợi ích rất thiết thực và quan trọng cho người dân ở vùng cao, miền núi còn nhiều khó khăn, đặc biệt giúp chị em phụ nữ tiếp cận trực tiếp những dịch vụ cận lâm sàng, thăm khám và thuốc thang tối ưu".

"Hành Trình Xanh - Nụ Cười Hồng" góp phần mang dịch vụ y tế đến đúng nơi cần thiết, góp phần thúc đẩy hướng tiếp cận bền bỉ và lâu dài hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự chung tay của người tiêu dùng, cùng mạng lưới đối tác và đội ngũ y tế là cách chiến dịch và thương hiệu kết nối những nguồn lực, nhân lên thành sức mạnh và lan tỏa giá trị.

Laurier là một trong những thương hiệu băng vệ sinh hàng đầu Nhật Bản, luôn giữ vững sứ mệnh chăm sóc sức khỏe phụ nữ từ khi có mặt trên thị trường. Với những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho vùng da nhạy cảm, Laurier cam kết mang lại sự thoải mái và bảo vệ toàn diện cho phái đẹp. Trong hơn 130 năm lịch sử phát triển, Tập đoàn Kao cùng các thương hiệu luôn thực hiện các hoạt động xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng với mong muốn sẽ đem lại những tác động tích cực cho xã hội.



