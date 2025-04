Hơn 10.000 khán giả đến với chung kết Dalat Best Dance Crew 2025

Đêm 29.4, tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), trong niềm vui chung mừng 50 năm đất nước thống nhất, chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 – Hoa Sen Home International Cup (bảng phong trào mở rộng) đã diễn ra, thu hút hơn 10.000 khán giả đến cổ vũ và thưởng thức.

Tiết mục dự thi trong đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 ẢNH: L.V

Bảng phong trào mở rộng năm nay quy tụ 22 nhóm nhảy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và TP.HCM, có thêm sự góp mặt của các em thiếu nhi từ 4 đến 14 tuổi tràn đầy năng lượng, bộc lộ rõ năng khiếu, tài năng về nghệ thuật nhảy hiện đại.

Với chủ đề "Into the dance verse – Chinh phục vũ trụ vũ đạo", cuộc thi năm nay gồm 3 bảng: Bảng A là sân chơi dành cho các tài năng nhí từ 4 đến 14 tuổi, nơi các em thể hiện niềm đam mê và khả năng vũ đạo của mình. Bảng B quy tụ những nhóm vũ công trẻ từ 15 tuổi trở lên, đại diện cho các trường THPT, ĐH và CĐ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bảng C là cuộc đối đầu của các nhóm nhảy đến từ các trường đại học tại TP.HCM.

Tiết mục của nhóm REMIX ONE CREW ẢNH: L.V

Kết quả chung cuộc, giải quán quân Bảng A thuộc về các vũ công nhí đến từ nhóm TS KIDS; quán quân Bảng B thuộc về nhóm 212 NATION và Bảng C, VORTEX DANCE CREW của Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM đoạt ngôi vị quán quân.

Hơn 10.000 khán giả đến với chung kết của Dalat Best Dance Crew 2025 ẢNH: L.V

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, thành viên Ban giám khảo cuộc thi, cho biết Dalat Best Dance Crew 2025 mở ra một thế giới nơi vũ đạo trở thành ngôn ngữ chung, kết nối những trái tim đam mê nhảy múa từ khắp mọi nơi. Đồng thời, cuộc thi tiếp tục thực hiện sứ mệnh cổ vũ tinh thần yêu thích nhảy múa của thế hệ thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung; tạo sân chơi khuyến khích các bạn trẻ vận động, rèn luyện thể chất và tinh thần, hướng đến lối sống tích cực, lành mạnh.

Hải Yến Idol và Trung Hiếu trong đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 ẢNH: LV

"Cuộc thi được tổ chức tiếp tục giới thiệu về mảnh đất Đà Lạt - Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước, khẳng định đây chính là điểm đến an toàn, thân thiện, đáng sống…, góp phần kích cầu du lịch địa phương", chị Dung chia sẻ thêm.

Bên cạnh những phần tranh tài sôi động, giữa cái se lạnh của Đà Lạt, phần trình diễn kết hợp vũ đạo đặc sắc của Hải Yến Idol và Trung Hiếu đã tiếp thêm sức nóng cho sân khấu, góp phần khuấy động không khí cuộc thi; còn ca sĩ Tuấn Hùng chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc.