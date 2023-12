Hơn 100.000 lượt tải khi mới ra mắt, sức hút gì từ Siêu Học Viện 3D?

Đấu trường Pokemon thế hệ mới

Khai thác cốt truyện từ Pokemon - bảo bối thần kỳ tuổi thơ, Siêu Học Viện 3D đã được nhà phát hành Boom Games độc quyền phát hành tại Việt Nam. Bước chân vào thế giới đầy màu sắc của Siêu Học Viện 3D, người chơi sẽ được hóa thân thành một nhà huấn luyện Pokemon chuyên nghiệp, thu phục và xây dựng cho mình một đội hình chiến đấu tinh nhuệ; hòa mình vào những trận đấu so tài chiến thuật đầy gay cấn và khẳng định khả năng huấn luyện của mình thông qua các đấu trường PK nảy lửa.

Với cốt truyện lôi cuốn và sát nguyên tác, trò chơi hứa hẹn sẽ tái hiện một cách chân thực nhất hành trình bước đến ngôi vị Bậc Thầy Huấn Luyện Pokemon khi trải qua vô vàn chông gai, thử thách trong một thế giới cực kỳ rộng lớn và đa dạng.

Hình ảnh 3D sắc nét sống động cùng giao diện thân thiện, dễ nhìn

Trò chơi sở hữu nền đồ họa 3D chất lượng, được đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết, mang đến những Pokemon không chỉ sát với nguyên tác mà còn vô cùng sinh động. Bên cạnh đó, hiệu ứng chuyển cảnh và triển khai kỹ năng cũng hết sức mượt mà, mãn nhãn, tạo cho người chơi cảm giác hồi hộp, thú vị trong từng trận chiến.

Tạo hình Pokemon không chỉ sát nguyên tác mà còn hết sức sinh động

Hơn 100 Pokemon đang chờ thu phục

Với hơn 100 Pokemon đa dạng, đầy đủ chủng loại được chia thành 18 thuộc tính hệ trải dài 5 cấp bậc từ R, SR, SSR, UR đến Mega, cho phép các huấn luyện viên thỏa sức chiêu mộ, làm đầy bộ sưu tập Pokemon yêu thích của mình. Người chơi hoàn toàn có thể sở hữu những Pokemon cổ đại như Groudon, Kyogre cho đến những Pokemon huyền thoại như: Mewtwo, Sorugareo, Deoxys,…

100+ Pokemon khác nhau cho người chơi thỏa sức thu phục

Đặc biệt, với sự tương sinh tương khắc lẫn nhau giữa các thuộc tính hệ, game thủ có thể tự do kết hợp các Pokemon cũng như tiến hóa chúng để tạo ra một đội hình mạnh mẽ của riêng mình.

Những trận so kè không chỉ về thứ bậc của các Pokemon mà còn phải phụ thuộc vào sự am hiểu các chiến binh của mình, các huấn luyện viên phải cân đong đo đếm, tính toán từng kỹ năng và đặc tính của các chủng Pokemon khác nhau để tạo nhiều cú "twist", những pha lật kèo khiến đối thủ không kịp trở tay.

Tiến hóa Mega đặc sắc

Tiến hóa Mega là một trong những tính năng hấp dẫn bậc nhất Siêu Học Viện 3D mà người chơi chắc chắn không thể bỏ qua. Tính năng này không chỉ giúp tăng mạnh chỉ số, cường hóa kỹ năng mà còn khiến các Pokemon tiến hóa thay đổi ngoại hình trở nên bá đạo hơn.

Tính năng Tiến Hóa Mega rất được các game thủ đánh giá cao khi vừa mới hé lộ

Đi kèm với tính năng Tiến hóa Mega là các hệ thống trang bị, trang bị theo bộ, cường hóa tinh luyện, đột phá, thiên phú, tính cách, nâng skill, nâng sao, nâng bậc,... cho phép huấn luyện viên nâng cao tối đa lực chiến của các Pokemon.

Nhiều tính năng mạnh hóa giúp các huấn luyện viên nâng cao lực chiến Pokemon của mình

Hoạt động phong phú, tài nguyên dồi dào

Sau khi đã thu thập và xây dựng cho bản thân một đội hình ưng ý, người chơi sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm của mình bằng cách tham gia các hoạt động hấp dẫn như vượt ải, tinh luyện, phó bản, di tích,...Hàng loạt nhiệm vụ lớn nhỏ hàng ngày, hàng tuần đang chờ bạn thực hiện để rinh về những phần thưởng giá trị, giúp quá trình chinh phục thế giới của những sinh vật kỳ ảo trở nên thuận lợi hơn.

Nhiều hoạt động thử thách thú vị với nhiều tài nguyên khác nhau, rất được lòng các game thủ cày chay

Bên cạnh chế độ PvE quen thuộc, Siêu Học Viên 3D còn mang đến hệ thống PvP cực hoành tráng như: hành trình vô tận, khiêu chiến giành huy chương tại các hội quán, đấu trường,...giúp người chơi thỏa sức thể hiện khả năng của mình và chinh phục những thử thách không giới hạn.

Tất cả những hoạt động này đều mang đến cho người chơi nguồn tài nguyên dồi dào để gia tăng sức mạnh cho Pokemon của bản thân.

Sau khi đạt level 26 người chơi sẽ được mở khóa Du Hành Thời Gian

Đặc biệt, Siêu Học Viện 3D còn sở hữu gameplay khá đa dạng khi cho phép người chơi kết hợp thao tác tay, treo máy mà vẫn có thể vô tư vượt ải và nhận miễn phí tài nguyên. Đây có lẽ là một điểm cộng lớn đối với các game thủ yêu thích Pokemon nói chung và hội người chơi bận rộn nói riêng.

Với những ưu điểm nổi bật kể trên, Siêu Học Viện 3D chắc chắn là tựa game mà bạn không thể bỏ qua trong giai đoạn cuối năm nay. Đấu trường siêu thú Pokemon thế hệ mới hiện đã có mặt trên cả Android và iOS, bạn đọc quan tâm hãy nhanh tay trải nghiệm TẠI ĐÂY.

Đồng thời, người chơi có thể dễ dàng cập nhật thông tin mới nhất về game cũng như tham gia các sự kiện nhận quà tặng độc đáo từ nhà phát hành tại Fanpage chính thức Siêu Học Viện 3D - Boom Games - Đại Chiến Siêu Thú.