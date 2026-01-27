Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Hơn 100.000 người dùng Chrome đang bị theo dõi và đánh cắp mật khẩu

Phong Đỗ
Phong Đỗ
27/01/2026 10:07 GMT+7

Hàng loạt tiện ích mở rộng 'vượt rào' Chrome Web Store để đánh cắp dữ liệu người dùng.

Theo Neowin, cửa hàng trực tuyến Chrome (Chrome Web Store) một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, sau khi các nhà nghiên cứu từ Symantec phát hiện ra những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Theo báo cáo mới nhất, có ít nhất 4 tiện ích mở rộng (extension) với tổng cộng hơn 100.000 lượt cài đặt đang thực hiện các hành vi xâm nhập trái phép, đe dọa trực tiếp đến an toàn tài chính và quyền riêng tư của người dùng.

Hơn 100 . 000 Người dùng Chrome bị theo dõi và đánh cắp mật khẩu nghiêm trọng - Ảnh 1.

Trình duyệt Chrome vừa bị 'phanh phui' sự cố bảo mật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE HACKER NEWS

Trình duyệt Chrome lại dính 'phốt' bảo mật

Sự cố bảo mật lần này được đánh giá là đầy tinh vi, nhất phải kể đến tiện ích mang tên DPS Websafe. Công cụ này đã sử dụng hình ảnh và biểu tượng của Adblock Plus (ứng dụng chặn quảng cáo nổi tiếng) để chiếm lòng tin của người dùng. Tuy nhiên, sau khi được cài đặt, nó lại âm thầm chiếm quyền điều khiển các truy vấn tìm kiếm và theo dõi mọi hoạt động trực tuyến của nạn nhân.

Trong khi đó, tiện ích Good Tab - hiện vẫn còn xuất hiện trên cửa hàng - lại bị phát hiện có khả năng tự ý đọc và ghi vào bộ nhớ tạm (clipboard) của máy tính. Điều này cực kỳ nguy hiểm bởi tin tặc có thể đánh cắp mật khẩu bạn vừa sao chép hoặc tráo đổi địa chỉ ví tiền điện tử ngay khi bạn đang thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Nghiêm trọng không kém là Children Protection, một tiện ích núp bóng bảo vệ trẻ em nhưng thực chất lại hoạt động như một hệ thống điều khiển từ xa. Nó có khả năng thu thập cookie để chiếm quyền điều khiển phiên làm việc và thực thi các mã độc JavaScript từ máy chủ lạ.

Ngoài ra, tiện ích Stock Informer cũng bị cảnh báo chứa lỗ hổng bảo mật XSS nghiêm trọng, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa trên máy tính của người dùng do thiếu các bước kiểm tra nguồn gốc dữ liệu.

Sự việc lần này là một gáo nước lạnh dội vào quy trình bảo mật của Google. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thực hiện "tổng vệ sinh" trình duyệt ngay lập tức. Lời khuyên tốt nhất là hãy gỡ bỏ tất cả tiện ích không thực sự cần thiết, bởi ngay cả những ứng dụng có vẻ như đã được xác thực vẫn có thể chứa đựng rủi ro không lường trước được.

Tin liên quan

Máy tính tê liệt và dính mã độc vì tiện ích chặn quảng cáo trên Chrome

Máy tính tê liệt và dính mã độc vì tiện ích chặn quảng cáo trên Chrome

Cảnh báo khẩn tới người dùng Chrome về tiện ích chặn quảng cáo giả mạo làm tê liệt máy tính để cài cắm mã độc.

Khám phá thêm chủ đề

Chrome theo dõi đánh cắp mật khẩu tiện ích mở rộng Thông tin cá nhân Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận