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Giới trẻ

Hơn 1.200 thanh niên ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh ở Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
Hơn 1.200 đoàn viên, hội viên, sinh viên, giảng viên ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026 đến nhiều địa bàn trên toàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 12.7, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2026, quy tụ hơn 1.200 đoàn viên, hội viên, sinh viên, giảng viên tình nguyện đến nhiều địa bàn trên toàn tỉnh.

Hơn 1.200 ‘chiến sĩ’ ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Các sinh viên tình nguyện đến nhiều địa bàn trên toàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện những phần việc, công trình giúp người dân

ẢNH: TỈNH ĐOÀN CUNG CẤP

Đây là mùa hè xanh mang ý nghĩa đặc biệt là năm đầu tiên được triển khai trên quy mô tỉnh Lâm Đồng mới (sau sắp xếp đơn vị hành chính), khi lần đầu tiên kết nối sức trẻ từ nhiều địa phương để cùng chung tay thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng.

Theo kế hoạch, sinh viên 6 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh sẽ thành lập các đội hình đến hoạt động tại các xã Quảng Trực, Hồng Sơn, Lạc Dương, Đơn Dương, Phan Sơn và phường Lang Biang – Đà Lạt.

Hơn 1.200 ‘chiến sĩ’ ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng trao khăn rằn và mũ tai bèo cho các thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh 2026

ẢNH: TỈNH ĐOÀN CUNG CẤP

Bên cạnh đó, 715 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh cũng sẽ tỏa về các xã Nam Đà, Quảng Phú, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Sắk, Đắk Mil, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Thuận An... để đồng hành cùng thanh niên và người dân địa phương trong nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với thông điệp "Đi để thấu hiểu - Đi để sẻ chia - Đi để cống hiến - Đi để trưởng thành", chiến dịch năm nay sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chuyển đổi số, thực hiện Mùa hè số, Bình dân học vụ số, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, khám chữa bệnh, chăm lo thiếu nhi, gia đình chính sách và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội.

Hơn 1.200 ‘chiến sĩ’ ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung đề nghị các đội hình tình nguyện phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, lựa chọn những công trình, phần việc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương

ẢNH: TỈNH ĐOÀN CUNG CẤP

Phát biểu tại lễ ra quân, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lâm Đồng, nhấn mạnh Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh không chỉ mang đến những công trình, phần việc thiết thực cho cộng đồng mà còn là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung đề nghị các đội hình tình nguyện phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, lựa chọn những công trình, phần việc xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời mong muốn mỗi chiến sĩ luôn ghi nhớ phương châm: "Đến dân đón, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ" trong suốt hành trình tình nguyện.

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