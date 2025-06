Hơn 13.000 thí sinh Cần Thơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngày 19.6, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tham dự có đại diện Sở Y tế, Sở VH-TT-DL, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Cần Thơ…

Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, thông tin về việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn ẢNH: THANH DUY

Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, cho biết đến nay sở đã phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 về phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo cung cấp điện, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xây dựng phương án xử lý tình huống bất thường đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Cần Thơ là 13.776. Trong đó, TS thi theo chương trình 2006 là 459, TS thi theo chương trình 2018 là 13.317 (11.566 TS đang học lớp 12 THPT, 1.349 TS đang học lớp 12 giáo dục thường xuyên, 402 TS tự do đã tốt nghiệp). Thành phố dự kiến tổ chức 26 điểm thi chính thức với 593 phòng thi, bố trí 9 điểm thi dự phòng.

Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã tổ chức hội nghị thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (lần 1) để triển khai quy chế thi, lưu ý những điểm mới trong kỳ thi đến cán bộ quản lý giáo dục cấp THPT, lãnh đạo phòng GD-ĐT, công chức các phòng thuộc sở. Các cơ sở giáo dục cũng đã triển khai quy chế thi đến toàn thể viên chức, học sinh, học viên lớp 12 và cha mẹ học sinh.

Lúc này, hầu hết các trường đã phối hợp hợp với cơ quan, đoàn thể, địa phương thực hiện vận động xã hội hóa để hỗ trợ bữa ăn, nước uống, dụng cụ học tập, hỗ trợ học bổng cho TS khó khăn. Hiện, đã có 294 học sinh được hỗ trợ học bổng với số tiền là hơn 300 triệu đồng.

Đối với TS tự do, Thành đoàn Cần Thơ sẽ phối hợp các cơ quan, đoàn thể có liên quan lập kế hoạch bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện giúp đỡ, hướng dẫn TS tìm chỗ trọ giá rẻ, tổ chức xe đưa đón giá rẻ cho TS và người nhà của TS. Tại các điểm thi, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ TS các dụng cụ cần thiết (viết, thước, compa), hướng dẫn phụ huynh và TS chỗ nghỉ ngơi, ăn uống...

Bà Lê Thị Thùy Dung thông tin thêm, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố ban hành công văn về việc kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Theo đó, sở đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra các điều kiện đảm bảo phục vụ tổ chức kỳ thi. Đến hiện tại, ngành GD-ĐT cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy chế thi.