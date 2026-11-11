Hơn 1.400 nhân viên Diana Unicharm chạy gần 4 vòng Trái Đất để gây quỹ từ thiện

Hành trình gần 150.000 km từ những người chạy không chuyên

Diễn ra từ ngày 8.9 đến 7.10.2026, giải chạy thường niên Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 khép lại với những con số kỷ lục: hơn 1.400 cán bộ nhân viên tham gia, tổng quãng đường tích lũy đạt 148.561,95 km, tương đương 3,7 lần chiều dài đường Xích đạo.

Lễ bế mạc giải chạy Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 tại Bắc Ninh

Thành tích này không đến từ những vận động viên chuyên nghiệp, mà từ chính những nhân viên công nhân của Diana Unicharm. Có người đã quen chạy dài, nhưng cũng có người lần đầu tập chạy, hay vừa hồi phục sau chấn thương.

Dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích "khủng" 1.208 km, anh Nguyễn Văn Lưu - Phòng Sản xuất chia sẻ:

"Ban đầu, tôi tham gia vì muốn thử thách bản thân. Nhưng càng chạy, tôi càng có thêm động lực khi nghĩ rằng mỗi ki lô mét mình hoàn thành đều có thể giúp đỡ những người khó khăn. Điều khiến tôi tự hào nhất không phải thành tích, mà là việc hơn một nghìn đồng nghiệp đã cùng nhau tạo nên kết quả này".

Chị Phạm Thu Trà - Phòng Tiếp thị Người tiêu dùng đã hoàn thành gần 80 km dù chưa từng chạy bộ trước đây và vừa hồi phục sau chấn thương đầu gối.

"Tôi chưa bao giờ chạy bộ, và sau khi bị chấn thương gối thì lại càng không. Thế nhưng, khi công ty tổ chức giải và biết rằng từng bước chạy đều có thể đóng góp cho cộng đồng, tôi quyết tâm đăng ký tham dự. Tôi rất vui vì bản thân đã bền bỉ hoàn thành gần 80 km góp vào quỹ thiện nguyện chung của công ty".

Mỗi ki lô mét là một đóng góp cho cộng đồng

Đằng sau thành tích gần 150.000 km là mục tiêu chung: Biến những nỗ lực rèn luyện sức khỏe thành nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Từ năm 2025, Công ty cổ phần Diana Unicharm đã đẩy mạnh phong trào thể thao nội bộ, kết hợp các hoạt động thiện nguyện nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên vừa chăm sóc bản thân, vừa đóng góp cho xã hội.

Năm nay, giải chạy Across Vietnam - One Diana Unicharm lần đầu được triển khai trực tuyến, tạo điều kiện cho nhân viên trên cả nước tham gia. Với mỗi ki lô mét hoàn thành được quy đổi thành 1.000 đồng vào ngân sách thiện nguyện, người tham gia có thêm động lực duy trì vận động và tích lũy quãng đường.

Kết thúc giải chạy, cùng với các khoản quyên góp khác, cán bộ nhân viên Diana Unicharm đã gây quỹ được gần 200 triệu đồng. Nguồn tiền này được dùng để hỗ trợ 380 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà tình thương Hương La & xã Tân Chi - tỉnh Bắc Ninh, xã Co Mạ - tỉnh Sơn La.

Đây là cách Diana Unicharm lan tỏa triết lý NOLA & DOLA (Hành động vì cuộc sống, Hành động vì ước mơ) của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản: Không chỉ giảm bớt những bất tiện, gánh nặng trong cuộc sống mà còn mang tới niềm vui, sự tự tin và cơ hội sống tốt đẹp hơn cho mỗi người.

Ông Takahiro Okada - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Diana Unicharm chia sẻ:

"Triết lý NOLA & DOLA không chỉ định hướng cách chúng tôi phát triển sản phẩm, mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ nhân viên chủ động quan tâm và đóng góp cho cộng đồng. Tôi rất tự hào khi chứng kiến hơn 1.400 đồng nghiệp cùng nỗ lực vì một mục tiêu tốt đẹp. Trong thời gian tới, Diana Unicharm sẽ tiếp tục phụng sự cộng đồng Việt Nam thông qua những sản phẩm ngày càng chất lượng và các hoạt động xã hội thiết thực, bền vững".

Vượt lên những con số kỷ lục, hành trình Across Vietnam - One Diana Unicharm 2026 cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ: Chỉ cần mỗi người nỗ lực một chút, hàng nghìn bước chạy sẽ tạo nên giá trị lớn lao cho cộng đồng. Để tìm hiểu thêm các hoạt động của Diana Unicharm, vui lòng truy cập https://www.unicharm.vn/vi/home.html.