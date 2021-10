Hơn 15.000 người dân về quê tự phát, An Giang tiếp nhận, bàn giải pháp chăm lo

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết từ ngày 1 đến 3.10 đã có trên 15.000 người dân về quê An Giang từ các tỉnh, thành bằng xe máy. Trong đoàn người về có người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và hầu hết là dân lao động. Khi đến cửa ngõ TP.Long Xuyên để chờ vào, nhiều người kiệt sức bị ngất nên lực lượng trực phải huy động xe ô tô chở đi bệnh viện cấp cứu, hồi sức.

Ban đầu, UBND TP.Long Xuyên đã phối hợp các đơn vị huy động hơn 1.000 người trực, lấy mẫu test nhanh Covid-19 để phân loại các trường hợp F0 rồi chuyển giao người dân tự về quê cho 10 huyện, thị, thành đón nhận. Nhưng do người dân về quê quá đông, gây áp lực và nguy cơ lây nhiễm nên phải dừng khâu test nhanh và các địa phương phải đón về sau đó tự sàng lọc.

Kiến nghị không thu phí cách ly và xét nghiệm PCR

Tại cuộc họp, lãnh đạo 11 huyện, thị, thành cho biết đã đón hơn 5.000 người và thống nhất sẽ đón thêm hơn 10.000 người còn lại. Tuy nhiên, hiện nay một số khu cách ly tập trung đã quá tải, nếu lượng người về thêm nữa sẽ không đủ chỗ cách ly. Lãnh đạo các huyện Tịnh Biên, An Phú, Tri Tôn, Chợ Mới, Phú Tân và TX.Tân Châu cho biết, khu cách ly điều trị F0 và F1 gần như quá tải nên đề nghị người tự về nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin hay là F0 đã điều trị khỏi bệnh qua xét nghiệm nếu âm tính thì cho cách ly tại nhà để giảm áp lực. Đối với các trường hợp mới tiêm 1 mũi hay chưa tiêm, nếu PCR âm tính thì cho cách ly tại nhà (nếu nhà đủ điều kiện, quản lý nghiêm không cho ra ngoài trong thời gian cách ly). Còn lại sẽ đưa vào cách ly tập trung tại các điểm trường học, huy động các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn tiếp nhận hỗ trợ địa phương đón nhận người vào ở miễn phí.

11 huyện, thị, thành thống nhất sẽ cho cảnh sát dẫn đường để người dân tự chạy xe máy theo về để giảm nguy cơ lây nhiễm khi đưa về bằng xe khách. Các huyện thị thành cũng cho rằng, do dân tự về là dân lao động có hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị thống nhất không thu chi phí khi họ thực hiện cách ly tập trung cũng như phí xét nghiệm PCR.





Không để người dân đói

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết sẽ hỗ trợ 11 huyện thị thành 5,5 tỉ đồng, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 200 tấn gạo hỗ trợ người dân khi thực hiện cách ly.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, lo lắng nếu dân về nữa các khu cách ly sẽ quá tải. Do vậy, ai có người thân nơi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP.HCM… nên vận động người thân ở đâu ở yên đó để chia sẻ cùng tỉnh trong việc chống dịch và chăm lo cho số người đang tự về. Ông Bình cũng thống nhất để cảnh sát dẫn đường cho người dân chạy xe máy về lại địa phương để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bởi lúc xét nghiệm đã có 7 trường hợp ở Tri Tôn, Chợ Mới bị nhiễm Covid-19, kéo theo hàng trăm người tiếp xúc gần là F1.

UBND tỉnh An Giang sẽ thành lập nhanh tiểu ban tiếp nhận người về, do ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban để đảm bảo công tác an toàn khi đón người. Việc cách ly tập trung giao cho các lãnh đạo các huyện, thị phối hợp Sở Y tế tự quyết. Theo đó, nơi nào cách ly tại nhà an toàn thì cho cách ly; đối với các trường hợp tiếp xúc gần F0 có nguy cơ cao thì phải giám sát chặt, xem trong nhà đó có người bệnh nền hay không, nếu có phải di chuyển nơi khác để tránh lây nhiễm, nhà nào có người cách ly phải dán bảng thông báo và giám sát không để người cách ly di chuyển tự do.

Riêng với các trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung người dân về quê thì địa phương phải đảm bảo an toàn giãn cách xã hội, phân tán mỏng, người cách ly người, phòng cách ly phòng, không được tụ tập trò chuyện trong lúc cách ly và địa phương phải bảo vệ chặt chẽ không để người cách ly trốn ra ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý địa phương trong tỉnh không để người dân đói. Tỉnh sẽ tạm thời xuất ngân sách hỗ trợ trong 7 ngày, sau đó tính tiếp.