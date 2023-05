Hơn 1.500 người bị bắt trong cuộc biểu tình khí hậu ở Hà Lan

Nghiên cứu mới của ĐH Exeter (Anh) công bố trên tạp chí Nature Sustainability cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu đang trên đà tăng 2,7 độ C, cao gần gấp đôi so với giới hạn 1,5 độ C mà LHQ đặt ra để tránh thảm họa khí hậu.