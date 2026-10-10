Hơn 15.500 runner đổ về check-in VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Rộn ràng ngày hội nhận Race-kit, runner đổ bộ check-in

Trở lại mùa thứ 5 với quy mô hoành tráng, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 không chỉ ghi nhận kỷ lục mới về số lượng vận động viên (VĐV) tham dự mà còn bùng nổ với sự cuồng nhiệt háo hức ngay từ ngày đầu tiên "khai hội".

Nhiều vận động viên háo hức đến nhận Race-kit từ sớm

Từ sáng sớm ngày 9.10, khu vực nhận BIB, race-kit và khắp các gian hàng đã đông kín người. Ngoài những gương mặt quen thuộc từ cộng đồng chạy bộ và mạng xã hội, Đồng Tháp năm nay tiếp tục đón nhiều hot runner cùng trai xinh gái đẹp đến "trẩy hội" Đất Sen Hồng.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 - mùa giải thứ 5 thu hút nhiều bạn trẻ tham dự

Không chỉ đến để thi đấu, nhiều hot blogger hay các Elite Runner miền Tây… đặc biệt được chú ý khi sự có mặt của họ đã lan tỏa tinh thần thể thao và những trải nghiệm sống tích cực.

Nhiều runner chuyên nghiệp cũng đến với VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Với số lượng runer nhiều hơn các mùa trước, Ban tổ chức đã chủ động mở rộng khu nhận race-kit vì vậy quy trình làm thủ tục diễn ra vô cùng nhanh chóng, chuyên nghiệp. Đặc biệt, khách hàng VPBank Diamond và VPBank Private được hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng tại làn ưu tiên riêng.

Chia sẻ sau khi nhận BIB thi đấu và bộ race-kit, anh Hoàng Anh, một vận động viên cho biết: "Đội ngũ ban tổ chức hướng dẫn rất tận tình, làm thủ tục và nhận BIB cũng rất nhanh, sự chu đáo này khiến tôi càng thêm hào hứng trước khi bước vào đường chạy".

Nhiều runner không giấu nổi sự thích thú khi thực hiện màn "unbox" bộ Race-kit xịn sò năm nay. Ngoài chiếc áo đấu ấn tượng bật lên nhịp sôi động của một Đồng Tháp tươi mới, thì loạt vật phẩm tiện ích, các sản phẩm dinh dưỡng, bổ sung năng lượng và voucher ưu đãi từ các nhà tài trợ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Runner thích thú với bộ Race-kit “nặng tay” năm nay

Khám phá miền Tây qua một giải chạy

Hơn cả một giải chạy, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 còn mang đến một lễ hội rộn ràng, nơi thể thao hòa cùng nhịp âm nhạc và văn hóa một vùng miền Tây sông nước. Suốt 3 ngày lễ hội (từ ngày 9 đến 11.10), các Sen-er sẽ được trải nghiệm một hành trình khám phá độc đáo.

Công viên Văn Miếu ngay lúc này đã trở thành một "khu phố thu nhỏ" nhộn nhịp. Sau khi nhận BIB xong, nhiều VĐV thích thú khám phá khu Expo. Ngay bên cạnh khu nhận Race-kit, trạm trải nghiệm VPBank bắt mắt với hai gam màu chủ đạo hồng và xanh, đã thu hút nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm và nhận quà.

Các trạm trải nghiệm VPBank thu hút rất đông khách hàng đến trải nghiệm

"Tôi chỉ định tranh thủ đến nhận BIB rồi về, nhưng khu VPBank nổi bật quá, dễ chơi dễ có quà nên tôi bị cuốn vào luôn", chị Lê Ngọc Thanh (TP.HCM) chia sẻ.

Đến với Đất Sen Hồng, tất nhiên không thể bỏ lỡ khu lễ hội ẩm thực với các món ăn và thức uống đậm vị Tây Nam bộ.

Xuyên suốt 3 ngày lễ hội năm nay (từ ngày 9.10 đến 12 giờ ngày 11.10) tại Công viên Văn Miếu (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), rất nhiều hoạt động thú vị được diễn ra như lễ hội ẩm thực hấp dẫn, biểu diễn nhạc DJ đường phố sôi động, múa lân sư rồng rộn ràng và những đoàn Mascot lạ mắt. Tối mai (10.10) đêm nhạc VPBank Music Night với dàn line-up nổi tiếng hứa hẹn sẽ tiếp sức cho hàng chục nghìn runner trước khi sải bước khám phá Đồng Tháp vào rạng sáng ngày 11.10.



VPBank Music Night, món quà tinh thần cho các runner trước khi xuất phát

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon năm nay tiếp tục mang đến các cự ly 5 km, 10 km, Half Marathon 21 km và Full Marathon 42 km cùng Kun Fun Run Đồng Tháp 800 m. Đại diện Ban tổ chức cho biết giải cũng tiếp tục trích 100.000.000 đồng để đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và bảo tồn sếu đầu đỏ, loài chim biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, mỗi bước chạy của các vận động viên không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn đang góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất sen hồng Đồng Tháp đến với bạn bè trong nước và quốc tế, cùng góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên, và cùng VPBank viết nên lời hứa "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng".