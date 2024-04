Hơn 1.800 ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại hơn 6,3 tỉ đồng do mưa giông

Mưa giông đã khiến khoảng 1.807 ngôi nhà bị hư hỏng (Lào Cai 31, Tuyên Quang 117, Bắc Kạn 269, Yên Bái 150, Cao Bằng 903, Sơn La 337); 515,94 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại (Lào Cai 3,21 ha, Tuyên Quang 54 ha, Bắc Kạn 102,65 ha, Yên Bái 224,7 ha; Cao Bằng 131,38 ha); 5 điểm trường bị tốc mái, đổ cổng trường (Lào Cai 1, Bắc Kạn 1, Cao Bằng 3).

Nhà dân ở H.Thanh Sơn (Phú Thọ) bị tốc mái do mưa giông CA H.THANH SƠN

Về cơ sở vật chất khác, 1 cầu treo (Bắc Kạn) đổ; 3 cột điện bị ảnh hưởng (Lào Cai 2, Bắc Kạn 1); H.Phù Yên (Sơn La) mất điện toàn huyện do hư hỏng nặng hệ thống đường điện 110 và ách tắc một số điểm QL37, 43 do cây đổ; 18 công trình dân sinh (Tuyên Quang 3, Bắc Kạn 13, Cao Bằng 2); 1 nhà xường, 1 hội trường thôn (Yên Bái) bị hư hỏng.

Về chăn nuôi, thủy sản, 16 chuồng trại bị tốc mái (Lào Cai 2, Bắc Kạn 4, Cao Bằng 10); 0,4 tấn cá (Sơn La) bị cuốn trôi. Mưa giông cũng khiến 3 người dân bị thương (Yên Bái 2, Sơn La 1).

Tổng giá trị thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 6,386 tỉ đồng. Ngay sau thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Cơ quan khí tượng dự báo, chiều tối và đêm 21.4, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; Trung bộ và Tây nguyên có mưa rào và giông cục bộ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 22.4, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực tây bắc Bắc bộ, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.