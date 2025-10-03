Hơn 1.800 tỉ mở rộng đường kết nối Tây Ninh - TP.HCM

Tây Ninh đang ưu tiên triển khai loạt dự án kết nối với TP.HCM để thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế vùng. Mới đây nhất, đường ĐT.830C (Nguyễn Hữu Trí) được khởi công nâng cấp, mở rộng.

Ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ khởi công nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Hữu Trí

Tuyến đường Nguyễn Hữu Trí có quy mô đường giao thông cấp II. Đoạn từ giao với đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp dài khoảng 0,7km sẽ giữ nguyên quy mô hiện trạng (mặt đường bêtông nhựa rộng 12m, nền đường 22m). Đoạn từ đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh TP.HCM dài khoảng 8,3km sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 20m, nền đường 30m, đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.



Ngoài mở rộng nền đường, công trình cũng gồm các hạng mục khác như hệ thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sang

Ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của con đường trong kết nối giao thương phát triển kinh tế xã hội của Tây Ninh với TP.HCM đồng thời đề nghị các cơ quan, phòng ban, nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ, giảm thời gian thi công từ 730 ngày xuống 400 ngày.

Đường Nguyễn Hữu Trí giao với quốc lộ 1A, đoạn qua Bình Chánh TP.HCM sắp được mở rộng từ 12m lên 30m

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa Tây Ninh với TP.HCM và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đường Nguyễn Hữu Trí, các dự án giao thông cửa ngõ phía tây TPHCM có vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cũng đang được triển khai đồng bộ sắp hoàn thành trong năm nay giúp thay đổi diện mạo hạ tầng nơi đây.

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh)

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 có tổng mức đầu tư 31.300 tỉ đồng khởi công năm 2022 hiện đạt khoảng 80% khối lượng.



Đường Vành đai 3 cũng đang được thi công để đồng bộ với các dự án còn lại

Tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn Tây Ninh đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng

Đường Vành đai 3 nối với nút giao Mỹ Yên cũng đang được thi công để đồng bộ với các dự án còn lại. Tuyến đường kết nối TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh dài khoảng 90 km, tổng đầu tư hơn 75.300 tỉ đồng. Toàn tuyến Vành đai 3 khi hoàn thành ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp cho 4 tỉnh thành dự án đi qua đồng thời tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án qua Tây Ninh đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Một số đoạn của dự án đi qua TP.HCM dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây cũng đang được nghiên cứu triển khai mở rộng. Tuyến đường hiện có 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp và đang được nghiên cứu đầu tư mở rộng trên tổng chiều dài 91 km. Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương dự kiến nâng cấp lên 8 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng lên 6 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 32.300 tỷ đồng, đang được nghiên cứu triển khai trong năm nay.

Nhiều dự án trọng điểm quốc gia như Vành đai 3, Vành đai 4, ĐT823D, đường Tân Tập - Long Hậu, ĐT822B trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng sẽ hoàn thành thời gian tới.

Đô thị Eco Retreat rộng 220 ha, của nhà sáng lập Ecoaprk hưởng lợi từ việc nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Hữu Trí

Các tuyến đường đang được triển khai giúp kết nối giao thông TP.HCM với các tỉnh cửa ngõ phía tây, phía Đông Nam bộ phát triển kinh tế - xã hội. Các công trình còn góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển công nghiệp, đô thị, thu hút dân cư, đón làn sóng xây dựng những khu trung tâm mới. Tiêu biểu phải kể đến khu đô thị Eco Retreat (rộng 220ha) của nhà sáng lập Ecopark, được khởi công tháng 4.2025 vừa qua.

Bản hướng dẫn người dân đi vào khu đô thị sinh thái Eco Retreat trên đường Nguyễn Hữu Trí

Để di chuyển tới dự án, người dân có thể bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt hoặc Nguyễn Văn Linh, nối tới cao tốc TP.HCM - Trung Lương, qua nút giao Mỹ Yên, rẽ vào đường Nguyễn Hữu Trí để vào dự án. Thời gian di chuyển khoảng 30 phút lái xe.

