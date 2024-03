Hơn 2 tháng sau động đất, người Việt ở Nhật vỡ òa sung sướng được cấp nước lại

Không còn xếp hàng chờ tới lượt tắm

Khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa đã ghi nhận 21 chấn động liên tiếp với cường độ từ 4 độ Richter trở lên trong vòng 90 phút. Trong đó, trận động đất mạnh nhất có cường độ 7,6 độ Richter, xảy ra lúc 16 giờ 10 ngày 1.1 (giờ địa phương). Cuộc sống của nhiều người Việt cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.

Sau hơn 2 tháng kể từ lúc xảy ra động đất, nhiều nơi ở tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) mới có nước trở lại. Người Việt không còn vất vả xếp hàng đi tắm sau giờ làm như trước. Khoảnh khắc chủ nhà báo có nước trở lại, nhiều người sung sướng vì thoát khỏi cảnh đi tắm nhờ giữa trời rét buốt.

Chị Phan Thị Hiền (29 tuổi, quê Hải Dương) hiện đang sống và làm việc ở TP.Wajima (tỉnh Ishikawa). Chị cho biết, sau trận động đất không lâu, nhà chị được cấp điện trở lại nhưng nước mới chỉ có 4 ngày nay. Trước đó, quân đội đóng quân đã chuẩn bị nước cho người dân sử dụng. Mọi người sẽ đến xếp hàng lấy số thứ tự chờ đến lượt để tắm.

"Tôi tích trữ quần áo một tuần sẽ giặt một lần và cũng lấy số thứ tự xếp hàng chờ đến lượt giặt. Tôi đi bộ hơn 1 km để lấy nước sinh hoạt, rửa chén… còn chỗ tắm gần nhà hơn, chỉ phải đi bộ một đoạn", chị nhớ lại.

Chị Hiền (thứ hai từ trái qua) sang Nhật không lâu thì gặp động đất NVCC

Người phụ nữ cho rằng, việc không có nước sẵn trong phòng để sử dụng rất bất tiện vì vừa mất thời gian vừa không được dùng thoải mái. May mắn, ông chủ nơi chị làm việc chở những can nước to để mọi người cùng sử dụng. Vì chị ở cùng với 3 người khác nên lượng nước sử dụng mỗi ngày khá lớn. Quân đội cũng khuyến cáo người dân không nên lấy nước sinh hoạt để uống.

"Nghĩ đến cảnh cảnh đi tắm ở chỗ công cộng, nước phải dùng rất tiết kiệm tôi thấy không thoải mái. Giờ có nước trở lại, tôi không phải sống cực khổ như vậy nữa. Giá tiền nước cũng không thay đổi vì đã tính luôn vào tiền nhà, tiền điện nước lúc nhận lương", chị Hiền nói.

Chị Hiền mua thức ăn đóng gói sẵn dịp Tết Nguyên đán vừa qua NVCC

"Lúc chưa có nước, nước uống đóng chai từ nguồn cứu trợ hết nên tôi và mấy người cùng phòng bỏ tiền ra mua nước ngoài siêu thị về uống. Trước đây, nếu có nước sẵn trong phòng sẽ lấy để đun sôi lên uống, lúc không có phải chấp nhận tốn tiền đi mua nước", chị Hiền cho hay.

Căn phòng để mọi người đến tắm có diện tích khá bé. Việc xếp hàng cũng mất nhiều thời gian vì lượng người đông. 4 giờ chiều, sau khi tan làm, chị tất tả lấy quần áo đến chỗ tắm vì phòng đó sẽ đóng cửa trước 8 giờ tối.

Chị Hiền vẫn nhớ như in khoảnh khắc động đất xảy ra cách đây hơn 2 tháng NVCC

"Có khi tôi chờ từ 4 rưỡi chiều đến hơn 6 rưỡi mới đến lượt tắm, chờ theo số thứ tự, không ai được nhảy cóc. Sau khi đi làm rất mệt, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn phải mất chờ đến lượt tắm", người phụ nữ chia sẻ và hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ gặp lại.

Mong cuộc sống ổn định

Ngay sau khi có nước, chị đã gọi điện về báo cho gia đình, người thân ở Việt Nam để họ không còn lo lắng. Tháng 10.2023, chị Hiền khăn gói sang Nhật làm việc với hy vọng có thu nhập ổn, cuộc sống khấm khá. Trừ một tháng ở nghiệp đoàn học tập, chị Hiền mới chính thức đi làm được khoảng một tháng thì động đất xảy ra. Từ đó đến nay, chị buộc phải nghỉ ở nhà và mới đi làm trở lại cách đây không lâu.

"Ở nhà nếu vay tiền đi xuất khẩu lao động sẽ rất sốt ruột vì tôi xác định sang Nhật kiếm chút vốn về quê làm ăn. Mọi người ở quê cũng mừng khi thấy cuộc sống ổn định dần trở lại", người phụ nữ bày tỏ.

Chị Hiền từng mắc kẹt sau trận động đất và được mọi người đến giúp đỡ NVCC

Chị Hiền là một trong số ít người Việt từng mắc kẹt sau trận động đất và được mọi người giúp đỡ.

"Giờ nguy hiểm đã qua nhưng nghĩ lại khoảng thời gian đó tôi không khỏi rùng mình. Còn sống đã là một niềm may mắn nên ngay cả lúc thiếu nước trầm trọng, tôi cũng không dám than vãn nhiều", chị Hiền cho biết.

Anh Nguyễn Văn Dũng (26 tuổi, ở TP.Nanao, thuộc tỉnh Ishikawa) cho hay, chính quyền khắc phục từng vùng đến khi có nước trở lại cho người dân. Vì vậy, những vùng xa hơn có nước trước những khu vực trung tâm. Nhiều nơi dự tính đến hết tháng 4 mới khắc phục toàn bộ.

"Không có nước, nhiều người buộc phải đến nơi công cộng để tắm và lấy về sinh hoạt. Nếu những người có điều kiện hơn còn đi tắm dịch vụ giống các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Họ có ô tô nên di chuyển cũng thuận lợi, quần áo có thể giặt ở tiệm. Tôi may mắn hơn nhiều người vì cả chỗ ở và chỗ làm có nước trở lại sau trận động đất không lâu", anh cho biết.