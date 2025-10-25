Hơn 2 triệu người học nghề, GDNN hướng tới sắp xếp tinh gọn hiệu quả

Tuyển sinh có tín hiệu tốt

Theo báo cáo tổng kết của Cục GDNN và GDTX (Bộ GD-ĐT), năm 2024, toàn hệ thống GDNN tuyển sinh được 2,43 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp 430.000 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 2 triệu người.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước tuyển sinh, đào tạo GDNN được khoảng 1 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 100.000 người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác khoảng 900.000 người. Ước tính tuyển sinh đến tháng 9.2025 được 60% kế hoạch.

Năm học 2024-2025, chất lượng và hiệu quả GDNN đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động. Trên 80% người tốt nghiệp đã có việc làm, trong đó 70% - 75% người tốt nghiệp có việc làm đúng ngành, nghề đào tạo; một số cơ sở GDNN uy tín về chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đạt 100% và 85%-90% người tốt nghiệp có việc làm đúng ngành, nghề đào tạo. Ở một số lĩnh vực, người học sau khi tốt nghiệp đã có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc phức tạp mà trước đây phải do chuyên gia nước ngoài thực hiện.

Theo đánh giá của Cục GDNN và GDTX, công tác tuyển sinh đã có nhiều tín hiệu tốt, triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác phân luồng, thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học các trình độ GDNN. Các cơ sở GDNN tích cực đẩy mạnh hoạt động hợp tác với doanh nghiệp.

Năm 2024, công tác tuyển sinh của hệ thống GDNN có tín hiệu tốt ẢNH: YẾN THI

Năm 2024, ban hành quyết định thành lập/chấm dứt hội đồng quản trị của 20 trường cao đẳng tư thục; trình Bộ trưởng quyết định công nhận/thôi công nhận chức danh hiệu trưởng đối với 15 trường cao đẳng tư thục; đổi tên trường cao đẳng của 7 trường; thay đổi địa điểm 1 trường cao đẳng đảm bảo quy định và đúng thời gian theo quy trình, thủ tục một cửa. Tính đến tháng 9.2025, hệ thống GDNN gồm có 1.163 cơ sở GDNN; trong đó: 518 cơ sở GDNN công lập (gồm: 281 trường cao đẳng, 127 trường trung cấp và 1059 trung tâm GDNN) và 645 cơ sở GDNN ngoài công lập, chiếm 55,5 %. Đến tháng 7.2025, tham mưu trình lãnh đạo Bộ quyết định sáp nhập các cơ sở GDNN thuộc Bộ Xây dựng; có ý kiến đối với việc sáp nhập cơ sở GDNN thuộc 2 bộ (Xây dựng, Công Thương) và 13 địa phương gồm: Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Tiền Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long.

Hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp

Theo Cục GDNN và GDTX (Bộ GD-ĐT), trong năm học 2024-2025, việc hợp tác giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Hoạt động gắn kết giữa các cơ sở GDNN và doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho người học, tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Năm học 2024-2025, trên 85% cơ sở GDNN đã ký kết hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, đánh giá kết quả đào tạo, đồng thời tiếp nhận hơn 310.000 lượt học sinh, sinh viên thực tập. Tỷ lệ có việc làm ngay sau tốt nghiệp qua kênh hợp tác đạt trên 85%.

Tuy nhiên, mức độ gắn kết chưa đồng đều, chính sách khuyến khích còn hạn chế, nhất là ở khu vực nông nghiệp, miền núi, vùng kinh tế khó khăn.

Năm học 2024-2025, trên 85% cơ sở GDNN đã ký kết hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ẢNH: YẾN THI

Bên cạnh đó, Cục GDNN và GDTX cũng nêu ra những tồn tại, bất cập như: chưa tháo gỡ được những khó khăn trong việc dạy văn hóa gắn với dạy nghề trong các trường cao đẳng, trung cấp; tiến độ xây dựng một số văn bản, đề án vẫn bị chậm theo yêu cầu; việc tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN còn chậm; nhiều vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách GDNN chưa được tháo gỡ triệt để, cơ chế quản lý tài chính chưa đồng bộ, ngân sách giao muộn; hoạt động khởi nghiệp 2 năm liên tiếp hoãn không triển khai sẽ có ảnh hưởng đến tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và việc triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của các cơ sở GDNN...

Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống trường chất lượng cao Trong năm học 2025-2026, Cục GDNN và GDTX xác định, mục tiêu trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý và tổ chức đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm cung ứng kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cho các vùng, miền và cả nước. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống trường chất lượng cao, cơ sở GDNN đạt chuẩn quốc gia, trong đó có những trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia, trung tâm vùng làm hạt nhân dẫn dắt, với quy mô đào tạo mỗi năm khoảng 20.000 sinh viên, đáp ứng nhu cầu nhân lực các ngành, lĩnh vực then chốt, công nghệ cao. Song song với đó, triển khai đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng: hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt chuẩn quốc tế; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng mở, linh hoạt, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động; áp dụng bộ tiêu chí đánh giá, công nhận chất lượng để triển khai và nhân rộng mô hình trung học nghề hiện đại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của GDNN Việt Nam.



