Hơn 20 người thoát nạn trong đám cháy khách sạn

Theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07 Công an Hà Nội), khoảng 5 giờ 15 ngày 1.12, Tổng đài 114 Trung tâm chỉ huy Công an Hà Nội nhận tin báo cháy tại khách sạn Hana trên đường Thiên Hiền (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), lực lượng của PC07 và Tổ chữa cháy - CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn cùng 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 thiết bị chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.



Khu vực xảy ra cháy ẢNH: C.T

Đại diện PC07 Công an Hà Nội cho hay, tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là phòng nghỉ của nhân viên tại tầng 1. Song song với việc chữa cháy, cảnh sát cũng tiếp cận các tầng 3, 4, 5, 6 nơi có đông người mắc kẹt để động viên, trấn an tinh thần và hướng dẫn, hỗ trợ thoát nạn qua cầu thang sắt ngoài nhà để đến nơi an toàn.

Cảnh sát hướng dẫn, hỗ trợ hơn 20 người thoát nạn an toàn ẢNH:.C.T

Đến khoảng 5 giờ 40 ngày 1.12, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát đã bảo vệ, không để cháy lan sang các khu vực lân cận và hướng dẫn, hỗ trợ khoảng 20 người dân thoát nạn an toàn.

Công an Q.Nam Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.