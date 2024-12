Hơn 200 câu chuyện truyền cảm hứng về công tác xã hội

Đến tham dự lễ trao giải có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng Cơ quan thường trực Tạp chí Công sản tại miền Nam; ông Lâm Đình Thắng, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; ông Lê Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật, chi nhánh TP.HCM; anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Công tác xã hội luôn ở trong tim…

Tại buổi lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, xúc động khi chia sẻ về những tác phẩm dự thi. Trong đó, tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối…của tác giả Huỳnh Hữu Cảnh cho thấy tác giả cũng là nhân vật trong bài viết đến với ngành công tác xã hội không chỉ là một cái duyên, mà còn là sự dẫn dắt của một sứ mệnh lớn lao từ sâu thẳm trong tâm hồn. Anh Cảnh từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa lành những nỗi đau và mang lại niềm vui cho cuộc sống của bao người. Nhưng rồi ước mơ ấy tan biến lúc anh Cảnh lên 8 tuổi. Tai nạn bom mìn đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt và khiến bàn tay trái trở nên yếu ớt, từ đó cuộc sống của anh Cảnh chìm trong bóng tối. Nhưng với nghị lực phi thường, anh Cảnh đã kiên trì học qua chiếc radio, đến trường học dành cho người khiếm thị… để tự vươn lên và nuôi sống bản thân. Anh Cảnh còn nhận được học bổng và theo học chương trình thạc sĩ công tác xã hội ở Úc. Nhận được tấm bằng tốt nghiệp, trở về nước, anh Cảnh đã thành lập nhóm công tác xã hội Thiện Đồng với thông điệp "Vì cuộc sống yêu thương và bình đẳng". Nhóm của anh Cảnh đã thực hiện nhiều chương trình kết nối cộng đồng, chia sẻ những hạt gạo yêu thương đến bà con đang gặp khó khăn ở vùng sâu, vùng xa…

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" sáng nay (2.12) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hay như câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai Đặng Hoàng An, cũng vừa là tác giả, vừa là nhân vật trong tác phẩm Trái tim biết đi. Ở tuổi 26, tai nạn bất ngờ ập tới khiến anh An trở thành người khuyết tật. Hầu như mọi thứ của anh An trở về vạch xuất phát. Nhưng rồi anh An đã bền chí vươn lên, tận lực tập vật lý trị liệu, quyết sống "tròn trong khuyết"… Anh An thành lập dự án "Bước chân nhân ái" với mục tiêu hỗ trợ phương tiện hòa nhập, giúp người khuyết tật biết chấp nhận và thích nghi để tạo ra thay đổi tích cực. Mỗi chiếc xe trao đi, một hành trình mới mở ra, đầy tin yêu và hy vọng…

Cũng làm công tác xã hội, chàng trai Lê Quang Long (ở Quảng Nam) chỉ vì "nghĩa đồng bào" thiêng liêng đã thành lập nhóm công tác xã hội "Những bước chân xanh" để dấn thân vào những vùng nguy hiểm bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu người dân cần. Và còn nhiều nhân vật như thế trong các tác phẩm dự thi. Với họ, công tác xã hội luôn ở trong tim…

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Công tác xã hội trong trái tim tôi" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Huỳnh Hữu Cảnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" phát động từ ngày 10.4 đến ngày 31.8.2024. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm lớn của các tác giả với nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng và tâm huyết. 212 tác phẩm của hơn 130 tác giả gửi về cũng là hơn 200 câu chuyện truyền cảm hứng về ngành công tác xã hội. Các tác giả đã thể hiện góc nhìn, cảm xúc của mình về nghề công tác xã hội, đồng thời giới thiệu những tấm gương có nhiều việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trợ giúp cộng đồng.

Từ hơn 212 tác phẩm dự thi, ban giám khảo cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" đã chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM và anh Nguyễn Thanh Hân, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam trao giải nhì cuộc thi cho tác giả Đặng Hoàng An ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tác giả Huỳnh Hữu Cảnh đã xuất sắc đoạt được giải nhất cuộc thi (trị giá 20 triệu đồng) với tác phẩm Sự thấu hiểu và yêu thương dẫn lối... 2 giải nhì (mỗi giải trị giá 12 triệu đồng), gồm các tác phẩm: Trái tim biết đi của tác giả Đặng Hoàng An và Trao nụ cười nhận lại nhiều điều hạnh phúc của tác giả Nguyễn Quốc Đạt. 3 giải ba (mỗi giải trị giá 7 triệu đồng) gồm các tác phẩm: 3 chàng trai "mời" người vô gia cư về ở chung của tác giả Trần Thị Thúy Vân; Anh công an kiêm luôn thầy thuốc và thích làm những chuyện bao đồng của Chính Đại; Hành trình trả ơn cuộc đời của chàng trai 9X của Ân Điền.

Với cuộc thi ảnh, giải ảnh chất lượng (trị giá 10 triệu đồng) dành cho tác phẩm Những bước chân không mỏi vì 2 tiếng đồng bào thiêng liêng của tác giả Lê Quang Long.

Trao giải ba của cuộc thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những người làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết cái hay của cuộc thi "Công tác xã hội trong trái tim tôi" là các tác giả đã thể hiện góc nhìn, cảm xúc đa chiều của mình về nghề công tác xã hội, đồng thời giới thiệu những tấm gương có nhiều việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trợ giúp cộng đồng, qua đó góp phần khơi dậy, bồi đắp tình yêu, niềm tự hào với nghề công tác xã hội. Những người làm công tác xã hội luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, không mưu cầu danh lợi, cảm thấy hạnh phúc khi có thể chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau vượt qua khó khăn. Họ cũng là những người đóng góp cho cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội và truyền tải những thông điệp tích cực đến mọi người.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho biết ban tổ chức đã tập hợp những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi để in thành sách "Công tác xã hội trong trái tim tôi" nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp, sự ấm áp về tình người của nhiều tấm gương ở mọi miền Tổ quốc ngày đêm thầm lặng giúp ích cho đời, tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đây cũng là ấn phẩm ra mắt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đánh giá rất cao cuộc thi viết và ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi" mà Báo Thanh Niên và Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên tổ chức và in thành sách.

Ban tổ chức cuộc thi cũng đã giới thiệu và ra mắt cuốn sách cùng tên “Công tác xã hội trong trái tim tôi”. Tại lễ ra mắt đã trao tặng 5.000 quyển sách cho Hội Sinh viên TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy cho biết theo dõi các tác phẩm trong cuộc thi, nhận thấy có nhiều bài viết về thanh niên với tinh thần phát huy cống hiến vì cộng đồng, đặc biệt là lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ những người nghèo khó. Những câu chuyện đẹp này được lan tỏa, được tuyên truyền thì sẽ bớt đi những câu chuyện xấu, nhìn nhận của cộng đồng sẽ tích cực hơn, hướng nhiều đến cái đẹp hơn, từ đó truyền cảm hứng, góp phần định hướng cho giới trẻ sống có lý tưởng, trở thành công dân tốt.

"Cuộc sống tốt đẹp của mỗi chúng ta được tạo nên bởi sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của người khác. Sự giúp đỡ chân thành sẽ làm cho mỗi người sát gần lại với nhau hơn, xóa nhòa mọi khoảng cách và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn vì có nhiều người tốt, việc tốt được lan tỏa trong cộng đồng. Cuộc thi đã khơi dậy những giá trị tốt đẹp, lan tỏa sức mạnh công tác xã hội trong cộng đồng, trong đó hạt nhân là những người trẻ", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Giải ảnh chất lượng (trị giá 10 triệu đồng) dành cho tác phẩm Những bước chân không mỏi vì 2 tiếng đồng bào thiêng liêng của tác giả Lê Quang Long; giải bài viết được bạn đọc yêu thích (5 triệu đồng), thuộc về tác phẩm Đối với tôi, đó không phải là từ thiện của tác giả Trương Nguyễn Anh Quỳnh và Nguyễn Thị Kim Anh.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trao giải khuyến khích của cuộc thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tặng hoa cảm ơn ban giám khảo của cuộc thi ẢNH: NGỌC DƯƠNG