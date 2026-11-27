Nghi thức ký kết hợp tác chiến lược, tăng cường liên kết phát triển dự án

Sự kiện quy tụ đông đảo đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, các đối tác phân phối cùng hàng trăm chuyên viên kinh doanh nhiệt huyết, đánh dấu phát súng mở màn cho chiến dịch đưa dòng sản phẩm nhà phố thương mại giàu tiềm năng đến với đông đảo khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc DDI và ông Lê Văn Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng 72 ký kết hợp tác chiến lược

Chương trình mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật chào mừng và video giới thiệu dự án. Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Xây dựng 72 và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đà Thành (DDI) đã chia sẻ về định hướng hợp tác, kế hoạch triển khai và mục tiêu phát triển Đông Hòa Sunrise City trong thời gian tới.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng 72 (chủ đầu tư) và Công ty DDI (đơn vị phát triển kinh doanh).

Thỏa thuận đánh dấu sự phối hợp giữa hai doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, kết hợp năng lực đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư với kinh nghiệm tổ chức thị trường và phát triển hệ thống phân phối của DDI.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 72 chia sẻ về định hướng phát triển Đông Hòa Sunrise City theo mô hình khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ, hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư và hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Lễ kick-off dự án Đông Hòa Sunrise City

Chủ đầu tư cũng bày tỏ kỳ vọng thông qua sự hợp tác với DDI và các đối tác phân phối, dự án sẽ được triển khai đồng bộ, từng bước đưa các sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, góp phần vào quá trình phát triển đô thị tại khu vực Đông Hòa.

Ngay sau nghi thức ký kết, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các đại lý phân phối chiến lược. Đây là bước hoàn thiện hệ thống phân phối, tạo cơ sở để các đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động phát triển dự án và giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Chương trình đào tạo chuyên sâu, cung cấp thông tin và định hướng phát triển dự án

TVC chính thức của dự án Đông Hòa Sunrise City được công chiếu, giới thiệu tổng quan về quy mô, quy hoạch và các sản phẩm của dự án. Với diện tích 12,35 ha, Đông Hòa Sunrise City được định hướng phát triển theo mô hình khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ, trong đó nổi bật là 88 căn shophouse xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, nằm trên trục đường rộng 36 m.

Dự án nằm gần chợ trung tâm Hòa Vinh, quảng trường trung tâm và hệ thống trường học hiện hữu. Khu vực Đông Hòa có vai trò kết nối giữa duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, thông qua các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc lộ 29 và cao tốc Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, khu vực còn có khả năng kết nối đến Cảng hàng không Tuy Hòa và các khu vực phát triển công nghiệp, logistics lân cận.

Tại sự kiện, đại diện Ban lãnh đạo đã trực tiếp triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu, cung cấp thông tin về quy hoạch, vị trí và các yếu tố được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho dự án.

Nội dung tập trung phân tích khả năng kết nối giao thông, định hướng hoàn thiện hạ tầng khu vực cũng như tác động từ hoạt động phát triển công nghiệp và logistics tại địa phương và các vùng lân cận.

Thông qua chương trình, đội ngũ kinh doanh có thêm cơ sở để hiểu rõ đặc điểm sản phẩm, nắm bắt các lợi thế của dự án và xác định những thông tin trọng tâm của dự án tiềm năng này.

Đây cũng là hoạt động nhằm thống nhất kiến thức sản phẩm và định hướng triển khai các hoạt động phát triển giữa các đơn vị phân phối, góp phần chuẩn bị cho kế hoạch tiếp cận thị trường trong thời gian tới.

Sự kiện kick off dự án Đông Hòa Sunrise City khép lại nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ, mở ra một giai đoạn phát triển đầy kỳ vọng.

Chương trình đào tạo chuyên sâu dự án Đông Hòa Sunrise City



Với nền tảng vững chắc, chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của hàng trăm chiến binh sale, sản phẩm của Đông Hòa Sunrise City hứa hẹn sẽ nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên thị trường, trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư cho giới chuyên gia.

Sự kiện cũng đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn triển khai giới thiệu và phát triển dự án Đông Hòa Sunrise City, hướng đến mục tiêu đưa các sản phẩm của dự án tiếp cận khách hàng và từng bước phát triển tại thị trường bất động sản khu vực.