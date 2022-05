Hơn 200 tỉ USD bị ‘xóa sổ’ khỏi thị trường tiền điện tử trong một ngày

Theo Nikkei, thị trường tiền điện tử toàn cầu đã mất hơn 275 tỉ USD chỉ trong vòng 24 giờ, sau khi sự sụp đổ của TerraUSD, loại tiền điện tử được cho là gắn với USD, gây ra tình trạng hỗn loạn. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, tính đến chiều 12.5, tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử toàn cầu là 1.140 tỉ USD, giảm hơn 19% vào cùng thời điểm ngày 11.5. Hàng chục đồng tiền điện tử đã mất một phần tư giá trị trở lên.

Cuộc khủng hoảng niềm tin giữa các nhà đầu tư tiền điện tử bắt đầu lan rộng kể từ cuối tuần trước, khi giá trị TerraUSD, còn gọi là UST, không được chấp nhận gắn với USD. UST là một trong những stablecoin phổ biến nhất, có cùng giá trị với tiền tệ định danh (fiat) trong thế giới thực và đã trở thành xương sống của một số giao dịch tiền điện tử. Giá trị UST gắn vào USD dựa trên tương tác thuật toán phức tạp với token “chị em” có tên là Luna để ổn định giá. Giữa tình hình hỗn loạn, Luna cũng bị bán tháo. Điều này dẫn đến việc thuật toán không thể hoạt động bình thường, phá vỡ mối liên kết của UST với USD.

Giá UST giảm xuống mức thấp 23 US cent hôm 11.5 và phục hồi lên mức khoảng 60 US cent vào ngày 12.5, thấp hơn nhiều so với mức chốt 1 USD để nó có thể duy trì. “Tôi hiểu rằng 72 giờ qua là cực kỳ khó khăn đối với tất cả các bạn. Nhưng hãy biết rằng tôi quyết tâm làm việc với tất cả các bạn để vượt qua cuộc khủng hoảng, và chúng tôi sẽ xây dựng con đường để thoát khỏi điều này”, Do Kwon, nhà phát triển đứng sau UST, viết trên Twitter.





Theo ông Anndy Lian, chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Hà Lan BigONE Exchange: “Hiệu ứng quả cầu tuyết trên toàn thị trường là rất lớn. UST lệch quá nhiều so với mốc 1 USD, dẫn đến hoảng loạn trên thị trường. Các nhà đầu tư đang chạy trốn khỏi tài sản rủi ro trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng và bán tháo Bitcoin khi giá trị đồng tiền này giảm xuống dưới kỳ vọng của họ”.

Ethereum, tiền điện tử lớn thứ hai sau Bitcoin, cũng giảm hơn 20% trong 24 giờ tính đến chiều 12.5. Các đồng tiền phổ biến và lâu đời khác thậm chí còn mất nhiều giá trị hơn. Theo CoinDesk, XRP và Polkadot đều giảm khoảng 30%, Dogecoin giảm một phần ba.

Sự sụp đổ của UST đang được các nhà quản lý đặc biệt chú ý. Nhiều người trong số họ đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính do stablecoin gây ra. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm 10.5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết những gì đang diễn ra trên thị trường tiền điện tử đã chứng minh việc cần thiết phải có các quy định liên bang.