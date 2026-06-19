Hơn 2.000 thiếu nhi hội tụ tại Đà Lạt dự Festival Thiếu nhi toàn quốc đầu tiên

Ngày hội lớn của thiếu nhi cả nước

Festival Thiếu nhi lần I quy tụ 32 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 2.000 thiếu nhi tiêu biểu, tạo nên ngày hội giao lưu, học tập và phát huy năng khiếu quy mô toàn quốc. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiết mục khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc do thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng biểu diễn ẢNH: LÂM VIÊN

Dự lễ khai mạc có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (thứ nhất bên trái), dự khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần I tại Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Đến tham dự còn có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng (thứ nhất bên phải) cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần I ẢNH: LÂM VIÊN

Phát biểu khai mạc, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư, cho biết Festival Thiếu nhi toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức là dịp để các em giao lưu, trải nghiệm, phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Anh Lê Hải Long cho biết Festival Thiếu nhi toàn quốc là dịp để các em giao lưu, trải nghiệm, phát triển năng khiếu ẢNH: LÂM VIÊN

Theo anh Long, chương trình cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ măng non của đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc đăng cai Festival là niềm vinh dự của địa phương. Đà Lạt t,hành phố ngàn hoa, đồng thời là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO, sẽ mang đến cho đại biểu và các em thiếu nhi những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người hiền hòa, thân thiện.

Đêm khai mạc diễn ra sôi động với chương trình nghệ thuật do thiếu nhi nhiều tỉnh, thành biểu diễn, ca ngợi quê hương, đất nước và tuổi thơ Việt Nam.

Nhiều sân chơi hấp dẫn dành cho thiếu nhi

Festival diễn ra từ ngày 18 - 20.6 với chuỗi hoạt động phong phú như chung kết toàn quốc sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới", giải cờ vua, hội thi "Chỉ huy Đội giỏi", thi đấu Drone Soccer, triển lãm và vẽ tranh, trình diễn sáng tạo, đồng diễn võ nhạc Vovinam.

Chương trình nghệ thuật do thiếu nhi các tỉnh thành biểu diễn ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, các em còn được tham quan không gian học tập hiện đại, trải nghiệm tương tác với robot tại Trung tâm AI của Trường ĐH Đà Lạt, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Festival Thiếu nhi lần I là dịp để giao lưu văn hóa ẢNH: LÂM VIÊN

Lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc, Festival Thiếu nhi toàn quốc mang thông điệp "Rực rỡ sắc màu - Kết nối yêu thương - Chắp cánh tương lai", hứa hẹn trở thành ngày hội thường niên ý nghĩa, góp phần tôn vinh tài năng, khơi dậy khát vọng và tạo môi trường phát triển toàn diện cho thiếu nhi Việt Nam trong kỷ nguyên mới.