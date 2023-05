Hơn 20.000 khán giả 'cháy' cùng Viettel Y- FEST 2023

Tối 21.5, Đại nhạc hội Viettel Y- FEST chính thức diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc đang được giới trẻ yêu thích như Sơn Tùng M-TP, Trúc Nhân, Đức Phúc, Mono, Hieuthuhai, Phương Ly, Suni Hạ Linh, DJ KS. Hơn 20.000 khán giả có mặt tại đêm diễn, đem lại bầu không khí sôi động hiếm có từ trước đến nay. Livestream Viettel Y-FEST trên YouTube và Facebook thu hút gần nửa triệu view, 200.000 tương tác, cao gấp 8 lần một sự kiện giải trí thông thường.

Hàng vạn khán giả TP.HCM đã có mặt từ sớm để đón chờ đêm diễn

Với thông điệp "Công nghệ từ trái tim" và ý tưởng tổ chức một đại nhạc hội mà khán giả là trung tâm của mọi trải nghiệm, Y-FEST không chỉ là điểm hẹn để giới trẻ được trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Viettel Telecom, mà còn là nơi để các bạn được sáng tạo mọi thứ theo cách của mình.

Cũng tại sự kiện âm nhạc này, Viettel Telecom đã công bố ra mắt chính thức: Đại sứ ảo siêu thực đầu tiên tại Việt Nam - với tên gọi Vi An. Là sản phẩm số do người Việt Nam phát triển dựa trên công nghệ meta human mới nhất, Vi An đại diện cho tinh thần "công nghệ từ trái tim" của Viettel. Đại diện hình ảnh cho các sản phẩm viễn thông, sản phẩm số của Viettel Telecom, Vi An là cầu nối để đưa công nghệ tới gần hơn với mọi người, cũng như thể hiện vai trò tiên phong chủ đạo kiến tạo xã hội số của nhà mạng dẫn đầu.

