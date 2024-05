Hơn 21.300 người nhậu vẫn cố tình lái xe, bị phạt trong 5 ngày lễ

ĐỘC LẬP

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27.4 - 1.5), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 77.431 trường hợp vi phạm, phạt tiền 170,122 tỉ đồng, tạm giữ 1.163 xe ô tô, 28.015 xe mô tô và 561 phương tiện khác; tước 14.987 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, xử lý 21.369 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21.088 trường hợp vi phạm tốc độ, 87 trường hợp vi phạm có sử dụng ma túy.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người. Trong đó, xảy ra 346 vụ tai nạn đường bộ, làm chết 137 người, bị thương 285 người. Đường thủy ghi nhận 1 vụ tai nạn, làm 1 người chết.



Đi nhậu kỳ nghỉ lễ, gần 2.000 người bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn

Nhìn chung, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (26 - 27.4) và ngày cuối kỳ nghỉ lễ (1.5) do người dân về quê, đi du lịch và ngược lại. Trên một số tuyến chính cửa ngõ thủ đô Hà Nội và TP.HCM xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lực lượng CSGT, công an các đơn vị, thanh tra giao thông địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã được chuẩn bị.

Chiều 27.4 và sáng 28.4, nhiều tuyến đường cửa ngõ của 2 thành phố lớn thủ đô Hà Nội và TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như: trên tuyến đường Vành đai 3 (TP.Hà Nội), tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, trước trạm soát vé phía Hà Nội tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Do ùn tắc kéo dài trên tuyến đường Vành đai 3, nhiều phương tiện đi xuống làn đường bên dưới của đường vành đai làm cho làn đường này cũng lâm vào tình trạng giao thông chậm.

Từ sáng đến trưa 1.5, tại các cửa ngõ ra - vào thủ đô Hà Nội vẫn khá thông tháng, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên, tại một số thời điểm và các trạm thu phí, có xuất hiện tình trạng ùn ứ do một số lái xe không kiểm tra tài khoản ETC, dẫn đến không thể lưu thông qua trạm. Nhân viên tại các trạm thu phí đã hướng dẫn kịp thời để giải quyết tình huống này.

Trong dịp nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận hơn 26 ý kiến phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách; va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực du lịch nghỉ dưỡng. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các thông tin được phản ánh.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trong 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 cơ bản được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Hoạt động vận tải và công tác quản lý vận tải hành khách được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ. Tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.