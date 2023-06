Hơn 230.000 hộ gia đình tại Đà Nẵng đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), ngày 27.6, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2023.

Theo tổng kết, năm 2023, toàn TP.Đà Nẵng có hơn 250.000 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có hơn 230.000 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt tỉ lệ 91,1%.

Tại hội nghị, UBND TP.Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng cho 56 gia đình tiêu biểu xuất sắc được bầu chọn từ các địa phương. Đây là những gia đình đại diện cho hơn 250.000 hộ gia đình trên địa bàn thành phố đã nỗ lực không ngừng thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa, tích cực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan, tiên phong trong các phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội…

Đà Nẵng vinh danh 56 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố HOÀNG SƠN

Theo đánh giá, các gia đình văn hóa thực sự là hạt nhân nòng cốt, tích cực trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, trong xây dựng quy ước cộng đồng ở tổ dân phố, thôn; tham gia tốt phong trào "Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư; tham gia xây dựng xã, phường lành mạnh, không có mại dâm, ma túy…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đề nghị các gia đình văn hóa tiêu biểu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, toàn diện hơn nữa. Các hộ gia đình văn hóa thực sự là những tấm gương sáng, điển hình trong các phong trào thi đua để lan tỏa, thuyết phục nhiều gia đình khác cùng xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cộng đồng xã hội văn minh và hạnh phúc.