Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hơn 26 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 8 tháng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
06/09/2025 15:34 GMT+7

8 tháng tính từ đầu năm, cả nước đã thu hút được 26,14 tỉ USD vốn FDI, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu trên vừa được công bố từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính). Trong 26,14 tỉ USD vốn FDI, có   2.534 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,03 tỉ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 8,1% về số vốn đăng ký. 

Đáng lưu ý, vốn điều chỉnh tăng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 8 tháng qua, khi có 996 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm đạt 10,65 tỉ USD, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam, sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, trong 8 tháng, có 2.245 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,46 tỉ USD, tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Hơn 26 tỉ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 8 tháng, tăng hơn 27% - Ảnh 1.

Vốn FDI thực hiện tiếp tục cao nhất trong 5 năm qua

ẢNH: NGỌC THẮNG

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện trong 8 tháng ước đạt 15,4 tỉ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của tám tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,57 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,24 tỷ USD ( chiếm 8%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 563,6 triệu USD (3,7%).

Về đối tác đầu tư, trong số 78 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Singapore vẫn duy trì là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 3,06 tỉ USD (chiếm 27,8% tổng vốn đăng ký cấp mới); tiếp đến là Trung Quốc 2,65 tỉ USD (24 %); Thụy Điển với 1 tỉ USD (9,1%); Nhật Bản 877,9 triệu USD (8 %)...

Xét theo địa phương, Bắc Ninh hiện đang dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với lượng vốn đăng ký cấp mới đạt gần 1,5 tỉ USD trong 8 tháng; vị trí thứ 2 là TP.HCM, với lượng vốn FDI cấp mới đạt 1,3 tỉ USD. Kế đó là Hải Phòng, Hưng Yên, Gia Lai, với vốn FDI đăng ký cấp mới trong 8 tháng lần lượt đạt 1,2 tỉ USD - 1,1 tỉ USD và 1 tỉ USD.

Cục Thống kê đánh giá, sự gia tăng này không chỉ phản ánh tiến độ triển khai thuận lợi của nhiều dự án lớn, mà còn khẳng định nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động hiệu quả hơn tại Việt Nam.


